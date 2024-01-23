欧阳劲松

智能检测装备是以工业传感器与仪器仪表为基础，围绕制造工艺实施、生产质量管控、设备运行管理、安全环境监测等智能检测需求，与制造工艺强耦合，具有融合感知、自主分析、实时反馈等智能特征，用来实现稳定生产运行、保障产品质量、提升制造效率、确保服役安全等目标的在线检测装备。当前，智能检测装备已广泛应用于机械、汽车、航空航天、电子、钢铁、石化、纺织、医药等各行业。

发展智能检测装备产业具有重大意义

2023年全国新型工业化推进大会强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。智能检测装备是“工业六基”的重要组成和产业基础高级化的重要领域，对制造业高质量发展至关重要。

首先，发展智能检测装备是补齐短板弱项、建设制造强国的迫切需要。当前我国在制造业检测领域仍存在技术基础薄弱、高端供给不足等问题，成为制造业发展的关键短板。智能检测装备发展水平的高低很大程度上决定了产业技术水平和制造质量。

其次，发展智能检测装备是推动产业数字化、建设数字中国的重要保障。产业数字化，装备要先行。发展智能检测装备将为系统深入推进智能制造提供装备支撑，为数字经济与实体经济深度融合发展、建设数字中国提供根本保障。

再次，发展智能检测装备是推动产业优化升级和新型工业化的战略选择。发展智能检测装备，通过数字化手段提高检测精度、质量稳定性，实现装备性能、效能和价值的提升，有利于全面推进新型工业化、提升产业竞争力。

智能检测装备产业迎来大力发展窗口期

近年来，工业和信息化部等部门陆续发布了《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《智能检测装备产业发展行动计划（2023-2025 年）》等指导性文件，支持以智能检测装备为代表的装备行业做大做强，智能检测装备技术、产品和产业迎来大力发展的窗口期。

一方面，新兴技术赋能智能制造加速检测装备行业智能化转型。伴随5G、大数据、人工智能等新兴技术在制造业的深度应用，智能检测装备的感知、处理和通信能力被赋能跃升，正在推动制造业检测方式、产线运行模式甚至企业形态发生根本性变革。

另一方面，下游市场需求将倒逼智能检测装备提质增效。终端产品的定制化、集成化、智能化需求快速增长，将倒逼企业以更短周期调整产能、更新产品。智能化产品也相应要求必须配备生产过程检测，而且要求智能检测装备具备更高精密度、更快速的检测性能。

从五方面推动智能检测装备产业高质量发展

需要认识到，我国智能检测装备产业起步较晚，企业大多规模较小，部分重点行业及应用场景“测不了、测不全、测不准”的痛点难点大量存在，成为智能检测装备产业发展的关键短板。随着智能检测需求日益增加，产业呈现快速发展势头，为抓住发展机遇，需要以问题为导向，着重从标准引领、场景驱动、平台服务、集群建设和人才培养等方面推动产业高质量发展。

一是要加快建设智能检测装备标准体系。要定位好技术指标要求的时代属性，针对国产产品“能用但不好用”问题，突出“三性两化”（可靠性、稳定性、安全性、智能化、绿色化）等特征性指标，强化环境适应性等装备应用性能技术要求，推动标准体系成为用户“敢用”“愿用”国产检测装备的有力保障。

二是要注重智能检测装备与场景结合、与相关产业同步发展。当前重大工程和项目场景的环境参数往往趋向极端化，原位实时检测需求迫切，需要推动检测装备与制造场景紧密结合，实现智能检测装备向高精准、高可靠、高环境适应等方向不断发展。要突破高精度传感器、工业相机、光学组件等关键零部件，切实增强产业链供应链韧性。

三是要加强产业公共服务平台建设。针对智能检测装备与工艺结合深度不够、用户不愿用不敢用等问题，要建立公益服务机构，支撑政府，联合引导制造商和用户牵手，打通供需链条两端，促进政产学研协同，联合开展技术攻关验证，以共性平台强化中试验证能力，尽快推动新型智能检测装备技术熟化与产业化。

四是要推动智能检测装备集群化发展。围绕产业链部署创新链，通过价值链的拆解实现产业链各环节的价值变现，有针对性地固链强链补链延链，畅通集群协作网络，增强专业化配套能力，强化质量品牌建设，同时要注重推动大中小企业融通发展，加强培育优质中小企业，促进智能检测装备产业集聚发展。

五是要强化人才培养、支持打造人才团队。人才是竞争焦点，也是影响企业竞争力和产业创新发展的关键因素。要从企业需求端出发，依托高校院所定向培养专业型技术和管理人才，加速构建创新能力强、产教结合紧密、培养机制灵活的人才创新环境，稳固打造具有行业优势的应用型团队，实现智能检测技术的可持续供给。（作者系智能检测装备产业专家咨询委员会副主任委员、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所所长）

(责编：申佳平、吕骞)

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