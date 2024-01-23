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农业农村部：春节期间“菜篮子”产品供给总量有保障

2024年01月23日11:21 | 来源：人民网
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人民网北京1月23日电 （方经纶）1月23日，国新办举行2023年农业农村经济运行情况新闻发布会。农业农村部市场与信息化司司长雷刘功表示，春节期间“菜篮子”产品供给总量有保障。

“小小‘菜篮子’，事关大民生。每逢年关，肉蛋奶、鱼果菜等‘菜篮子’产品供应都是老百姓关心的大事。”雷刘功表示，据监测调度，2024年第一季度全国肉蛋奶产能充裕，1月份蔬菜在田面积稳中有增，“菜篮子”产品保供基础非常扎实。但也要看到，受厄尔尼诺和全球气候变暖共同影响，冬春季可能发生阶段性区域性低温雨雪冰冻天气，给稳产保供带来一定风险挑战。前期，农业农村部已对春节期间“菜篮子”工作进行部署。

雷刘功表示，总体判断，2023年我国“菜篮子”产品供应充足，市场运行总体平稳。生产上看，2023年，全国蔬菜播种面积和产量继续增长，12月下旬在田面积7800多万亩、旬产量2100多万吨，同比分别增加80多万亩、60多万吨；猪牛羊禽肉产量9641万吨、同比增长4.5%，国内水产品产量同样增加。价格上看，2023年“菜篮子”产品批发价格200指数为124.91，与往年相比持平略降，部分高价值水果价格下降。城市情况看，直辖市、计划单列市和省会城市等高度重视“菜篮子”，抓生产、促调运、保质量、稳价格，市场供给充足，花色品种丰富，价格运行平稳。

(责编：方经纶、吕骞)
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