原标题：GPT- BI在中国一汽上线，大模型技术融入数智化转型

1月22日，由中国一汽联合阿里云通义千问打造的大模型应用GPT-BI率先落地，为中国一汽的数字化转型升级增添新活力。该应用可接收自然语言查询，结合企业数据自动生成分析图表，目前可达到近90%的准确率。更值得一提的是，相比传统BI（Business Intelligence）的“固定问答”，它能实现问答任意组合，数据随时穿透，做到“问答即洞察”。

从2022年中国一汽打响数智化转型升级攻坚战以来，基于云原生的业务单元孪生打造现代企业管理体系，闯出了一条具有一汽特色的传统企业数智化转型之路。

中国一汽顶层谋划，坚持一张蓝图绘到底，建立数字化转型“1164总体战法”，围绕6纵3横业务主线成立九支业务IT一体化战队，打造一汽数智运营系统（DIOS)，实现“双100”目标，100%业务数字化孪生，运营效能提升100%，持续建设转型技术体系、转型方法体系、IT产品运营体系、数智化能力体系“四个体系”。

据介绍，中国一汽通过近年来的转型实践，取得了一系列阶段性成果。应用架构思维，解构业务形成管理创新的新模式；实现信息互通，业务协同成为价值创造的新途径；深化数据应用，数字孪生驱动业务模式的新变革；设计智能模式，知识沉淀促进业务效能新提升；持续敏捷迭代，用户参与激发出IT产品的新效能；实现工作台作业，开始一条全新业务运营的新赛道。

中国一汽的业务单元孪生积累了海量的数据，大模型技术的出现为企业效能提升注入了新动能。中国一汽正在积极探索“GPT+”的大模型创新范式，GPT-BI不仅是中国一汽的首个大模型落地案例，也是汽车行业的首个大模型BI应用。

BI是企业最核心的系统之一，是决策数字化和数据治理的关键抓手。BI背后是复杂的数据治理过程，中国一汽创建指标数据治理“五阶十六步”法来保证数据准确性，将指标解构成指标对象、维度和度量，实现指标的数字孪生。依托阿里云，基于468个已治理指标的初始语料，形成6万条评测数据，构建一汽数据大模型的指标设计、指标拆解、数据寻源、数据建模和数据分析五项能力，通过持续的badcase复盘微调，模型整体准确率由最初的3.2%提升到90%，已超过人工治理的平均水平。一汽数据大模型将需求拉动的核心领域数据治理转变成覆盖企业的全领域数据治理。

GPT-BI不仅大大缩短了BI分析的报表设计、数据建模等交付周期，更可以穷尽企业有限域的全量指标、模型和报表，用户输入问题后，大模型识别问题意图，解析决策变量，生成SQL数据查询语句，匹配企业实时数据，自动生成最佳决策方案，满足用户更灵活智能的数据需求，实现“问答即洞察”，带来基于动态因子、实时数据的决策革命。

例如，当问到“为什么某车型产量不及预期？”时，未来大模型可先将预期产量和实际产量对比，得出差值后，不仅仅是对显性变量的分析（例如：生产因设备等原因的异常停产20分钟、某型号配件质量异常等），而是分析涉及的所有变量（例如：原材料供应波动、能源消耗及供应稳定性）。通过对数据排查，最终找出关联性最大的原因并生成可视化报表。

中国一汽红旗品牌运营委员会副总裁门欣认为：“大模型是面对未来生产关系的基石，我们要把一汽集团所有的业务用GPT大模型重做一遍。业务单元孪生沉淀了海量数据，一汽集团大模型创新路径是AI+业务单元，它会带来更长远更深的变革能力，让企业插上AI的翅膀。未来，我们还会把一汽集团的数智化转型方法论和工具平台等对外输出，为行业提供SaaS服务。”

基于GPT-BI等真实业务场景的探索，中国一汽还将利用大量高质量数据资产，在“阿里云百炼”一站式大模型应用开发平台上打造面向研发、制造、售后服务等多领域的垂直大模型，让大模型在生产、销售等多个环节发挥效用。

与此同时，作为全球领先的云计算和人工智能服务商，阿里云正在推动通义千问大模型在航空、汽车等不同行业的落地应用，共同打造产业生态。

阿里云智能副总裁、汽车能源行业总经理李强表示：“阿里云要做AI时代最开放的云，已经为全国80%的科技企业和一半的大模型公司提供了算力支持。在汽车领域，阿里云将基于通义大模型，持续推动AI在行业具体应用场景的落地，更好地为客户的业务创新服务。”

(责编：曹淼、李源)

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