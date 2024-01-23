原标题：三门核电：零碳共富 绘就共建“同心圆”

党的二十大报告指出，全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。

自2021年9月起，三门核电启动与三门县健跳镇三核村结对帮扶工作。三门核电立足实际，统筹内外资源，以“核我一家”党建联建为载体，打造“党建引领融合创新”“产业赋能乡村振兴”“基础设施提颜增质”“民生改善温暖人心”的特色模式，推动建设全国首个核电站周边的“零碳示范村”，奋力绘就企地共建“同心圆”，开创乡村振兴工作央企和地方融合新典范。

群策群力，构建企地共建新模式

三门核电以三核村成功入选浙江省第二批低（零）碳村试点创建单位为契机，与三门县人民政府达成合作协议，聚焦“零碳示范村”建设，以抓党建促乡村振兴、推项目促共同富裕为主线，以组织共建、阵地共创、活动共办、资源共享、产业共富为依托，聚力打造“一个聚焦、两条主线、五共依托”的“核我一家”党建联建乡村振兴工作模式。

统筹谋划，擘画“零碳示范村”建设蓝图。三门核电与三门县人民政府签订《党建联建 共富先行 企地共建“零碳示范村”协议书》，成立企地共建“零碳示范村”工作领导小组，双方聚焦乡村振兴和共同富裕主题主线，在党建联建、清廉村居、产业培育、绿色帮扶、科普文化等方面进行顶层设计，为共建工作绘制蓝图。在此基础上，成立零碳示范项目小组、美丽乡村建设人居环境整治小组、农业产业转型升级提升小组、共同富裕小组、“核我一家”党建联建小组、核电科普宣传小组、生物多样性宣传小组等7个专项工作组，统筹各方力量，共同推进“零碳示范村”建设。

融合赋能，推动“核我一家”党建联建。三门核电党群党支部与健跳镇党委、各协作单位党组织开展“核我一家”党建联建，签订《“核我一家”党建联建协议书》《农业产业扶持协议书》。通过各层级的党建联建，搭建运转顺畅的组织架构，理顺共议共商的工作机制，建好开放共享的党群阵地。同时，基于人力、物力、财力、智力的多重融合，组建理论宣讲团、治理先锋团、产业帮扶团、人才助富团、公益服务团等，各司其职、相互支撑，共同推动建设“零碳示范、生态休闲、乡风文明、产业兴旺、环境宜居”的高质量融合发展的现代化美丽乡村。进一步加强企地融合发展，实现政企村合作共赢。

外联引智，助力乡村振兴“迭代升级”。三门核电积极与各方主体展开合作，汲取外部智慧促进三核村实现创新发展。首先，邀请中国农业科学院柑橘研究所、浙江省柑橘研究所、象山县农业农村局的专家教授们指导“红美人”柑橘种植技术，在产品研发、技术改进等方面提供支持。其次，加强与清华大学、同济大学、浙江大学、台州学院等院校合作，在文创产品设计、核能科普、文艺活动等方面进行探索，结合地方民俗文化与核能发电“零碳”特点，推出具有地域特色的文创产品，增强乡村振兴的文化内涵。再次，与人民网、浙江卫视、台州传媒、三门传媒等各级各类媒体加强合作，围绕品牌推广、生物多样性、典型人物、产业发展等方面加大宣传力度，展示共富成果，推动创建“零碳示范村”工作影响力不断提升。

凝心聚力，绘就企地共建“同心圆”

三门核电从组织、阵地、活动、资源、产业五个维度入手，将村民幸福生活、村庄能力建设、文化内涵挖掘等充分结合，在共建中发展，在发展中创新。

构建“组织共建”新载体，用活党建联建机制。三门核电联合地方政府、各协作单位负责人成立党建联建联合委员会，并召开联席会议，对活动规划、重点问题等方面共商共议。定期常态化开展“党课开讲啦”“我是党员我先说”等多种形式的组织生活，通过相互交流，共享党建工作经验、凝聚思想共识、筑牢理论根基，全面夯实党建联建基础。

塑造“阵地共守”新面貌，激活零碳示范效能。三门核电积极营造规范、清晰的党建联建办公环境，有效塑造组织阵地新面貌。按照“场地合一、功能多元、常态使用”的要求，围绕党建服务、办公议事、便民办事、基层治理、关爱帮扶、助力发展、志愿服务、文体休闲、应急保障、宣传展示等十个方面的基本功能，规范设置党建联建办公室，保证党建联建的组织架构、工作制度和年度工作计划等规范上墙，通过办公环境建设提升党建联建的凝聚力和向心力。

开创“活动共办”新方式，激发新农村活力。三门核电采取“轮值”形式，制定季度主题活动安排表及目标清单、责任清单、问题清单等三张清单，强化工作统筹力、执行力。依托党员志愿服务平台，形成“村民点单—组织派单—党员志愿者接单”的“菜单式”闭环志愿服务新模式。积极开展核科普工作，推进科普进农村、进社区、进学校，引导党员“八小时外”深度融入村社，激发活力。通过就业帮扶，村内增加就业200人。美化三核村的零碳环境，提升了群众的幸福感。

推进“资源共享”新局面，推进联动体系高效。三门核电积极发挥“核我一家”党建联建桥梁和纽带作用，整合各方资源优势，推进政企村深度融合，形成互通互利、互帮互助的共建格局。如通过精准帮扶就业、用活闲置房屋、送活上门等，实现村集体经济和村民双创收；又如与地方政府共同解决企业在征地、环保、用工、安全等方面的实际困难，促进其持续高效发展。此类举措成效显著，真正帮助村民“动起来”，企业“活起来”，村庄“强起来”，该实践案例也顺利入选三门县“共富窗口”十佳典型案例。

探索“产业共富”新路径，助力地方经济发展。三门核电聚焦乡村振兴和共同富裕主题主线，以“零碳示范村”创建为目标，与地方签订合作协议，因地制宜，不断探索延伸产业链条，全力推动新能源基建项目、以核电共享农场为代表的企业补助项目、以特色产业为代表的集约化经营项目建设，助推村集体增收、村民致富。在此基础上，围绕营销手段、产业升级、前沿技术等方面培育乡土人才，签订合作协议。“产业共富”成效显著，2020年三核村集体经济收入不足15万元，是三门县集体经济薄弱村。2023年三核村集体经济收入超70万元，较2020年增长近4倍。

激发活力，推动零碳共富显成效

三门核电从授人以“鱼”到授人以“渔”，与地方政府合力培育三核村特色产业格局，推进乡村全面振兴取得实质性进展。

先行先试，实现产业创富。三门核电通过调动多方力量，挖掘各类资源，推动三核村实现了产业发展的创新性转型，催生区域财富显著增长。如充分发挥村内河塘资源，招商引进新能源企业投资建设“渔光互补”项目，年发电量约1800万度；启动1MW整村屋顶光伏建设，惠及农户约300户，推动申报台州市“光伏村”。以之为基础，三门核电推动成立“三核村经济发展公司”，为核电工程及光伏项目提供劳务输出、食材供应、房屋出租等生产生活配套服务，树立能源安全、经济发展、生态保护三者协同共进的新标杆。

提质升级，推动农业带富。三门核电通过巧妙融合现代农业发展与地方特色产业，将三核村打造成零碳智慧农业基地，在促就业、增收入方面取得显著成效。一方面，打造35亩零碳智慧果蔬大棚基地，注册三核村特色农产品商标，在核电站开设农产品展销专柜，直供核电食堂和下辖酒店；另一方面，帮助三核村建设“红美人”柑橘大棚种植基地，通过引进专业农技人员，推广优良品种和优质高效栽培技术，进一步提高产品质量与产量。截至目前，三核村在核电销售农产品已超130万元。未来，三门核电及地方政府将在三核村投资超过9000万元，预计将带来村集体经济收入100万元以上，惠及全村544家农户，使之实现从“绿水青山”迈向“零碳富地”的蝶变升级。

关注民生，推动生活润富。三门核电高度重视三核村民生水平，通过多条路径提升村民“获得感”。首先，为贫困群体设立“两个基金”。每年提供资金注入村爱心专项基金与春苗奖助学基金，强化困难群众兜底保障，并资助本村家庭困难学生完成学业。2023年共资助家庭困难学生16人次、奖励43名成绩优秀学生。自结对帮扶活动开展以来，三核村重点大学录取率逐年攀升。其次，为困难农户实现“两个免费”。免费为24户低收入农户安装5千瓦屋顶光伏，每年增收2000元，持续获益25年；免费为村内改造光伏路灯，创建零碳示范新阵地。最后，为提升人居环境打造“两个阵地”。三门核电投资修建核电科普长廊的核科普阵地和三核村清廉村居文化广场，旨在增强公众对核电的了解与信任，创建强调廉洁文化和乡村美德的公共空间。

未来，三门核电将持续深化“核我一家”党建联建模式，协同多元主体、统筹各类资源，以满足群众对美好生活的向往为出发点，以中核人、中国核电人的责任担当和实干作风为三核村在零碳共富的道路上提供源源不竭的“核动力”。

(责编：曹淼、李源)

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