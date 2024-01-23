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两部门紧急预拨5000万元支持云南救灾工作

2024年01月23日16:35 | 来源：人民网
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人民网北京1月23日电 （记者王震）据财政部网站消息，1月22日，财政部、应急管理部紧急预拨5000万元中央自然灾害救灾资金，支持云南省做好昭通市地质灾害救灾工作，统筹用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。

财政部要求云南省财政厅抓紧将资金拨付灾区，及时了解掌握灾区应急救援资金安排和资金需求，采取措施全力保障，并切实加强资金监管，充分发挥资金效益。

(责编：王震、吕骞)
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