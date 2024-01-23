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2023年全国海关税收入库2.21万亿元

2024年01月23日16:40 | 来源：人民网
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人民网北京1月23日电 （记者王震）据海关总署网站消息，2023年，全国海关坚持依法治税、综合治税，加强科学征管，全年海关税收入库2.21万亿元。

2023年，全国海关坚决贯彻落实党中央、国务院稳增长政策措施，认真执行减税、进口税收优惠政策和自贸协定关税减让等措施，其中落实《2023年关税调整方案》减税措施，减征税款767.9亿元；推进《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等22个优惠贸易安排原产地规则和关税减让措施落地见效，享惠进口货值1.22万亿元，税款减让1062.6亿元。

海关总署表示，今年，海关将继续坚持依法科学征管，充分发挥综合治税机制作用，提高征管质量，努力实现应收尽收，同时认真落实各项减税降税政策措施，不断优化税收服务，确保应惠尽惠。

(责编：王震、吕骞)
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