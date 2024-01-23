人民网北京1月23日电 （记者王震）据海关总署网站消息，2023年，海关积极稳妥推进检疫准入，新增准许51个国家和地区146种次优质农食产品输华，不断满足国内消费多元化需求和人民对美好生活的向往。

2023年，海关持续深化全球伙伴关系，对外签署156份合作文件，其中与共建“一带一路”国家签署农食产品准入协议84份，农食产品机制类合作协议12份。成功举办首届“一带一路”海关食品安全合作研讨会，推动成立中国—中亚海关署长会晤机制并顺利举行首次会晤。

今年，海关将积极服务中国特色大国外交，深化海关检验检疫国际合作，优化完善农食产品检疫准入程序，不断打造农食产品领域新的合作增长点。

(责编：王震、吕骞)

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