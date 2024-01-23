汇聚社会力量 第十三届中国社工年会举行
2024年01月23日17:34 | 来源：人民网
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人民网北京1月23日电 （王绍绍）1月20日，由中国社会工作联合会主办、《公益时报》社承办的第十三届中国社工年会在京举办。
民政部副部长李保俊在致辞中指出，民政是社会工作的重要领域，民政对象是社会工作服务的重点人群，近年来民政部指导各地推动养老服务、儿童福利、救助管理等各类民政服务机构，积极开发设置专业社工岗位，招聘使用专业社工人才，通过政府购买服务等方式，引导支持专业社会工作服务机构、面向低保对象、特困人员、困境儿童、老年人和残疾人有针对性的开展服务，积累了丰富的社会工作经验。
中国社会工作联合会会长陈存根表示，在开展社会工作的过程中，要推动理论与实务发展，加强行业能力建设，充分发挥平台优势，打造行业交流平台，开发各类服务项目，助推基层社会治理创新，满足人民群众对美好生活的向往，下功夫推动促进实现社工理论中国化、社工工作组织化、社工队伍职业化、社工服务专业化、社工经费预算化、社工发展法治化目标。
中华慈善总会会长宫蒲光表示，新慈善法加大了对社区慈善的促进力度，明确提出国家鼓励有条件的地方设立社区慈善组织、加强社区志愿者队伍建设、发展社区慈善事业，这不仅体现了厚植中国特色慈善事业发展根基、大力发展社区慈善的政策导向，更为社会工作以社区为载体、参与慈善活动提供了有力的契机和法律依据。
(责编：杨曦、吕骞)
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