交通运输部：震区周边高速公路及普通国省干线路网运行正常
2024年01月23日17:34 | 来源：人民网
小字号
人民网北京1月23日电 （记者乔雪峰）1月23日2时9分，新疆阿克苏地区乌什县发生7.1级地震，震源深度22公里。交通运输部于1月23日5时启动Ⅲ级应急响应，调度排查地震对交通运输行业影响情况。
记者从交通运输部获悉，截至23日6时30分，暂未收到人员伤亡报告；乌什县亚曼苏大桥桥梁连接处出现裂缝，已采取限行措施；震区周边高速公路及普通国省干线路网运行正常。
据铁路部门报告，已对南疆7条线路采取封锁排查措施。目前，地震未对民航、邮政运行造成影响。
地震发生后，交通运输部高度重视，要求新疆交通运输部门全力做好抢险救援、灾损排查、保通保畅等各项工作；密切跟踪、全面排查灾区铁路、公路、民航、邮政等受损情况，确保路网通畅；注意安全，防止次生灾害。
新疆维吾尔自治区交通运输厅、新疆生产建设兵团交通运输局均已启动Ⅱ级响应，并派工作组前往灾区现场，组织本系统所属单位对管辖路段、桥梁、隧道等重点部位和单位住宅区、办公区的安全状况进行了排查。
下一步，交通运输部将密切关注震区情况，指导有关单位全力做好应急救援、抢通保通等抗震救灾工作。
(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 今年春运期间民航旅客量将再创新高 国航多措并举保障旅客出行
- 人民网北京1月23日电 （记者乔雪峰）2024年春运自1月26日开始至3月5日结束，共计40天。据民航局发布数据显示，伴随探亲流、学生流、务工流、旅游流高位叠加，预计2024年春运期间民航旅客运输量将达到8000万人次，再创新高。…
- 评论
- 关注