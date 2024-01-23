人民网北京1月23日电 （记者乔雪峰）1月23日2时9分，新疆阿克苏地区乌什县发生7.1级地震，震源深度22公里。交通运输部于1月23日5时启动Ⅲ级应急响应，调度排查地震对交通运输行业影响情况。

记者从交通运输部获悉，截至23日6时30分，暂未收到人员伤亡报告；乌什县亚曼苏大桥桥梁连接处出现裂缝，已采取限行措施；震区周边高速公路及普通国省干线路网运行正常。

据铁路部门报告，已对南疆7条线路采取封锁排查措施。目前，地震未对民航、邮政运行造成影响。

地震发生后，交通运输部高度重视，要求新疆交通运输部门全力做好抢险救援、灾损排查、保通保畅等各项工作；密切跟踪、全面排查灾区铁路、公路、民航、邮政等受损情况，确保路网通畅；注意安全，防止次生灾害。

新疆维吾尔自治区交通运输厅、新疆生产建设兵团交通运输局均已启动Ⅱ级响应，并派工作组前往灾区现场，组织本系统所属单位对管辖路段、桥梁、隧道等重点部位和单位住宅区、办公区的安全状况进行了排查。

下一步，交通运输部将密切关注震区情况，指导有关单位全力做好应急救援、抢通保通等抗震救灾工作。

(责编：杨曦、吕骞)

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