人民网北京1月23日电 （记者乔雪峰）2024年春运自1月26日开始至3月5日结束，共计40天。据民航局发布数据显示，伴随探亲流、学生流、务工流、旅游流高位叠加，预计2024年春运期间民航旅客运输量将达到8000万人次，再创新高。

1月23日，记者从中国国际航空股份有限公司（以下简称国航）获悉，今年春运期间，国航计划安排航班67691班次，日均1693班次，较2019年增长32%，较2023年增长40.6%。其中，国际及地区市场，计划执行航线共111条，日均187班次。

国航相关负责人告诉记者，春运期间，国航将加大运力投入、优化运力安排、丰富出行产品、狠抓运行安全，全力为广大旅客提供更加美好的航空出行体验。

据介绍，针对今年“探亲热+旅游热”春运出行模式，国航围绕热门航线加大运力投入，重点围绕探亲返乡航线增开航班，安排包括达州、万州、延吉、佳木斯、齐齐哈尔、丹东、通化、大庆等航线1128班次，增加海口、三亚、哈尔滨等南北方重点旅游城市航线投入，调整后海口及三亚航线日均达54班次，哈尔滨航线日均达34班次，针对旅客关注度较高的港澳台及东南亚地区部分城市加大运力，北京-普吉、武汉-澳门等航线航班量同比2023年增幅650%。

该负责人表示，国航细化旅客需求，持续优化服务举措，推出更具针对性的服务产品，用心用情护航旅客春运出行。“我们的空铁联运产品已覆盖国内73个中转城市，春运期间在12306平台发布了300余条热门航线的1100余条优惠信息，并可提供空巴联运、空轨联运、豪华车服务等多种产品。”

针对老人、儿童、行动受限人士的特殊需求，国航在官方移动应用平台提供11项特殊出行服务线上预订功能，在全机队配备机上窄型轮椅，在部分机场设置爱心柜台、爱心休息区，由专人提供现场服务，让旅客在途中也能感受到家的温暖。

此外，针对冬季特殊天气频发情况，国航制定了应急保障机制，在人员、设备、物资等方面做足准备，强化春运期间值班值守，安排专班专人加强运输指挥，细化应对恶劣天气等情况预案，加强复杂天气、航班大面积延误及其他突发情况风险预警，通过强化气象精准预报，加强动态监控信息通报，及时启动应急处置机制，为旅客提供安全可靠、健康舒适、高效优质的服务。

(责编：杨曦、吕骞)

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