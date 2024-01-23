人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

今年春运期间民航旅客量将再创新高 国航多措并举保障旅客出行

2024年01月23日17:34 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月23日电 （记者乔雪峰）2024年春运自1月26日开始至3月5日结束，共计40天。据民航局发布数据显示，伴随探亲流、学生流、务工流、旅游流高位叠加，预计2024年春运期间民航旅客运输量将达到8000万人次，再创新高。

1月23日，记者从中国国际航空股份有限公司（以下简称国航）获悉，今年春运期间，国航计划安排航班67691班次，日均1693班次，较2019年增长32%，较2023年增长40.6%。其中，国际及地区市场，计划执行航线共111条，日均187班次。

国航相关负责人告诉记者，春运期间，国航将加大运力投入、优化运力安排、丰富出行产品、狠抓运行安全，全力为广大旅客提供更加美好的航空出行体验。

据介绍，针对今年“探亲热+旅游热”春运出行模式，国航围绕热门航线加大运力投入，重点围绕探亲返乡航线增开航班，安排包括达州、万州、延吉、佳木斯、齐齐哈尔、丹东、通化、大庆等航线1128班次，增加海口、三亚、哈尔滨等南北方重点旅游城市航线投入，调整后海口及三亚航线日均达54班次，哈尔滨航线日均达34班次，针对旅客关注度较高的港澳台及东南亚地区部分城市加大运力，北京-普吉、武汉-澳门等航线航班量同比2023年增幅650%。

该负责人表示，国航细化旅客需求，持续优化服务举措，推出更具针对性的服务产品，用心用情护航旅客春运出行。“我们的空铁联运产品已覆盖国内73个中转城市，春运期间在12306平台发布了300余条热门航线的1100余条优惠信息，并可提供空巴联运、空轨联运、豪华车服务等多种产品。”

针对老人、儿童、行动受限人士的特殊需求，国航在官方移动应用平台提供11项特殊出行服务线上预订功能，在全机队配备机上窄型轮椅，在部分机场设置爱心柜台、爱心休息区，由专人提供现场服务，让旅客在途中也能感受到家的温暖。

此外，针对冬季特殊天气频发情况，国航制定了应急保障机制，在人员、设备、物资等方面做足准备，强化春运期间值班值守，安排专班专人加强运输指挥，细化应对恶劣天气等情况预案，加强复杂天气、航班大面积延误及其他突发情况风险预警，通过强化气象精准预报，加强动态监控信息通报，及时启动应急处置机制，为旅客提供安全可靠、健康舒适、高效优质的服务。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
今年春运期间民航旅客量将再创新高 国航多措并举保障旅客出行
　　人民网北京1月23日电 （记者乔雪峰）2024年春运自1月26日开始至3月5日结束，共计40天。据民航局发布数据显示，伴随探亲流、学生流、务工流、旅游流高位叠加，预计2024年春运期间民航旅客运输量将达到8000万人次，再创新高。…
2023年全国海关检出各类传染病3.1万例
　　人民网北京1月23日电 （记者王震）据海关总署网站消息，2023年，全国海关检出新冠、猴痘、霍乱等各类传染病49种、3.1万例。 新冠病毒感染“乙类乙管”后，口岸疫情防控实现平稳转段，海关持续优化变异毒株监测、核酸抽检比例，适时调整出入境健康申报模式，便利国际经贸往来和人员交流。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部