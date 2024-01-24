赵新兵 胡星 向定杰

煤、电、烟、酒，谈及贵州经济，这些“老产业”让人印象深刻。殊不知，除了这些传统优势，贵州正加快“富矿精开”步伐，以科技创新引领现代化产业体系建设。

一块磷矿石，用湿法净化磷酸年产能可达200万吨；一张加速卡，部署规模较去年初提升93倍；一个电池包，最快2.5分钟生产完成……重塑“老产业”，竞逐“新赛道”，一个个后发赶超的励志故事，正在大西南的崇山峻岭间上演。

富矿贵州

“黔中无闲石，贵州多宝藏”，煤、磷、铝、锰等49种矿产资源储量排名全国前10位，已发现矿种137种，占全国已发现矿种的80%。贵州是典型的“家里有矿”，但单纯“卖资源”，产业链条短、附加值还低。

近年来，贵州提出“富矿精开”，通过拉长产业链、提升附加值，加快实现资源利用和产业效益最大化。煤化工、磷化工、铝加工、锰加工，一批重大项目相继落地。

素有“江南煤海”之称的六盘水市，坚持“立足煤、做足煤、不唯煤”发展思路，持续推进产业转型升级示范区建设，加快煤电和新型煤化工“两翼延伸”。

去年12月18日，随着一声指令，位于六盘水市六枝特区新窑镇的贵州美锦“煤—焦—氢”综合利用示范项目1号焦炉点火成功。

一块块黝黑的乌金，经由科技链条一环环、一道道“分解”“催化”，变成了居民生活、工业生产所需的电，新能源汽车行驶所需的氢燃料，农作物生长需要的复合肥……

不久前，上市公司盘江股份发布公告，旗下子公司投资建设的盘江新光2×66万千瓦燃煤发电项目1号机组顺利实现首次并网发电。这一总投资55.37亿元的省级重大项目，将促进煤电产业优势互补，进一步提高综合经济效益。

磷矿也是贵州优势矿种。在行业内，磷矿石的销售利润约500元/吨，净化磷酸产品折算为磷矿石约2500元/吨，磷酸铁产品折算为磷矿石约2700元/吨，磷酸铁锂产品折算为磷矿石约3000元/吨。

通过一系列化学反应，初级矿石深加工后的价值凸显。截至目前，贵州磷化集团湿法净化磷酸年产能达200万吨，产能规模位居全国第一。

成立于1991年的瓮福国际贸易股份有限公司是贵州磷化集团走向全球的先锋队。“把产品卖出去，同时卖个好价钱。”董事长柳玉松说，目前公司整体销售格局已由此前“磷矿石+基础磷肥”逐步转向“高档化肥+精细化工”，接下来以提质增效为导向，还要在高附加值产品销售上下功夫。

智算贵州

作为全国首个大数据综合试验区，贵州数据中心建设起步较早。如今，摊开贵安新区的地图，17个超大型数据中心十分抢眼。然而，过去一段时间，这些数据中心以存储备份业务为主，对地方经济带动能力有限。

2023年，当人工智能大模型迎来“繁花”时代，贵州提出紧紧抓住“风口”，驱动数据中心从存储中心向“智算优先、算存一体”加快转型。

在被简称为云上屯的华为云数据中心，入口处瀑布飞泻，人工湖清澈见底，一排排色彩缤纷的欧式建筑点缀在青山绿水间。如果只看外观，很难将这宛如童话城堡的建筑与数据中心关联。

记者了解到，去年华为云、中国电信等智算中心在贵州相继落地，部署的智算芯片达7万张以上，数量较年初提升93倍，规模位居全国前列。其中，华为云拟在贵安新区打造全国规模最大的AI算力中心，规划投资50万张算力卡，目前已部署6.35万张。“今年要力争完成几十万张，肯定会比二十万多。”华为云全球生态部总裁康宁在华为云生态大会2024上透露。

贵州省大数据发展管理局局长景亚萍表示，培育产业生态必须抓龙头企业，总部注册在贵安新区的华为云计算技术有限公司正在引领当地数字产业转型升级，目前华为云产业生态对贵州软件业贡献近60%。

为加快形成新质生产力，目前贵州积极推动各行业应用场景向华为云开放，目前选择了酱酒、煤矿、化工、有色金属、电力、新材料、钢铁、建材八大产业以及城镇智慧化改造、乡村数字化建设、旅游场景化创新、政务便捷化服务四大领域，深耕华为云盘古大模型在重点行业场景应用。

电动贵州

自动化率达到95%，从投料到成品产出的周期内，可实现1秒产出一个电芯、2.5分钟生产一个电池包……这组数据是宁德时代（贵州）新能源动力及储能电池生产制造基地的作业效率。

作为贵州新型工业化的标志性工程，去年10月，占地约885亩、总投资约70亿元的项目一期正式投产。记者在现场看到，电芯厂房、极片工厂、容量厂房等错落有致，职工生活区配套完善，一座现代化、智能化工厂跃然眼前。

宁德时代董事长曾毓群在投产仪式上说，项目一期达产后将实现年产值150亿元，创造税收10亿元，为本地创造3000余个就业岗位。“我们将持续采用领先的技术、先进的产品和解决方案，深度参与贵州新能源产业生态建设。”他说，宁德时代还将在磷矿开采、原材料生产、锂电池制造、电池回收等全产业链践行绿色低碳理念，为贵州新能源产业链持续建链、补链、延链、强链。

近年来，贵州立足矿产、劳动力等资源优势，抢抓“双碳机遇”推动新能源电池及材料产业做大做强。目前通过大力引进行业头部企业，整个产业快速发展，链条不断延伸。

数据显示，近三年，贵州新能源电池材料产业总产值年均增长90%以上。根据规划，到2025年，贵州将建成国内外重要的新能源动力电池及材料研发生产基地。

贵州出台关于加快新能源汽车产业高质量发展推进“电动贵州”建设的指导意见，提出依托新能源电池材料基础启动“电动贵州”建设，全力打造从新能源电池材料到新能源汽车的完整产业链条。

“全省发展方式持续转变、经济结构不断优化、增长动能加快转换，经济实现了质的有效提升和量的合理增长，高质量发展迈出坚实步伐。”1月22日，在贵州省2023年经济运行情况新闻发布会上，贵州省发展改革委副主任彭显华说。

(责编：王震、陈键)

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