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河北：推动雄安新区建设取得新进展

2024年01月24日09:06 | 来源：新华社
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新华社石家庄1月23日电（记者齐雷杰 巩志宏）记者从正在召开的河北省两会上获悉，河北聚焦承接北京非首都功能疏解，推动雄安新区建设取得新进展。新区落实中央一揽子支持政策，住房公积金、养老、医保等政策基本实现与北京标准相衔接，承接疏解加力提速。

2023年，河北坚持高标准高质量，推动雄安现代化城市雏形全面显现。首批疏解央企总部建设进展顺利，4所疏解高校和北大人民医院雄安院区开工建设，北京援建的“三校一院”开学开诊，新区行政区划代码落地使用。雄商、雄忻高铁等重大工程加快建设，启动区重点市政基础设施基本建成，“三横四纵”骨干路网具备通车条件，全年固定资产投资增长16%。新区创新创业氛围日益浓厚，中国空天信息和卫星互联网创新联盟加快组建，雄安高校协同创新联盟成立。

根据河北省政府工作报告，2024年河北将高标准高质量推进雄安新区建设，深入落实中央一揽子支持政策，完善激励约束政策体系。加快第一批央企总部、高校、医院等项目建设，衔接落实第二批疏解实施方案，吸引落地更多市场化疏解项目。

为打造创新高地和创业热土，河北将争取国家级科技创新平台在雄安布局，加快科创中心、中关村科技园建设运营，推进雄安高新区建设。支持空天信息和卫星互联网产业发展，构建新材料、金融科技等产业链创新链。精心打造雄安未来之城场景汇，推动更多高成长性科技企业向新区转移。持续开展“雄安行”系列活动，吸引更多人了解雄安、来到雄安、扎根雄安。

2024年，河北将推动雄安新区启动区、起步区、昝岗片区等重点片区建设，加快京雄快线、国贸中心等工程进度，完善市政基础设施、公共服务设施，年内完成投资超2000亿元。

(责编：王震、陈键)
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