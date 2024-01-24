新华社北京1月23日电（记者王鹏）治理电视“套娃”收费和操作复杂工作开展以来，截至2023年底，经过四个多月的推进，第一阶段工作实现“开机看直播、收费包压减50%、提升消费透明度”的目标。有线电视和IPTV开机广告全面取消，开机时长从治理前的最多118秒减少到不超过35秒。

这是记者23日从治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会上获悉的。会议由国家广播电视总局联合工业和信息化部、文化和旅游部、市场监督管理总局等有关部门单位召开，通报了治理电视“套娃”收费和操作复杂第一阶段工作进展情况和成效。

在压减收费包方面，据悉，各类收费包大幅压减50%以上，其中有线电视压减72%，IPTV压减79%，互联网电视压减55%，单个终端由治理前最高的86个收费包压减到现在每个终端都不多于6个收费包。对页面、导航、收费、应用等方面进行了清晰化、醒目化、透明化升级，收费免费内容都有显著标识。

据介绍，有线电视、IPTV和互联网电视都加强了优质免费内容供给。全国有线电视网络上线的“重温经典”免费专区，两个月时间累计点击收看达2365万人次，累计收看时长达1078万小时。

根据会议部署，2024年治理工作要推动逐步实现一个遥控器看电视。对于存量遥控器，通过广泛宣传或上门服务帮助观众使用红外遥控器学习功能，初步实现“一个遥控器看直播”；对于增量遥控器，通过制定统一的标准规范，研发推出新型遥控器，实现一个遥控器看电视的目标。此外，也将开展酒店电视操作复杂专项治理，积极推进电视机机顶盒一体化。

(责编：王震、陈键)

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