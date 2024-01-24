人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国实现有线电视和IPTV开机广告全面取消

2024年01月24日09:10 | 来源：新华社
小字号

新华社北京1月23日电（记者王鹏）治理电视“套娃”收费和操作复杂工作开展以来，截至2023年底，经过四个多月的推进，第一阶段工作实现“开机看直播、收费包压减50%、提升消费透明度”的目标。有线电视和IPTV开机广告全面取消，开机时长从治理前的最多118秒减少到不超过35秒。

这是记者23日从治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会上获悉的。会议由国家广播电视总局联合工业和信息化部、文化和旅游部、市场监督管理总局等有关部门单位召开，通报了治理电视“套娃”收费和操作复杂第一阶段工作进展情况和成效。

在压减收费包方面，据悉，各类收费包大幅压减50%以上，其中有线电视压减72%，IPTV压减79%，互联网电视压减55%，单个终端由治理前最高的86个收费包压减到现在每个终端都不多于6个收费包。对页面、导航、收费、应用等方面进行了清晰化、醒目化、透明化升级，收费免费内容都有显著标识。

据介绍，有线电视、IPTV和互联网电视都加强了优质免费内容供给。全国有线电视网络上线的“重温经典”免费专区，两个月时间累计点击收看达2365万人次，累计收看时长达1078万小时。

根据会议部署，2024年治理工作要推动逐步实现一个遥控器看电视。对于存量遥控器，通过广泛宣传或上门服务帮助观众使用红外遥控器学习功能，初步实现“一个遥控器看直播”；对于增量遥控器，通过制定统一的标准规范，研发推出新型遥控器，实现一个遥控器看电视的目标。此外，也将开展酒店电视操作复杂专项治理，积极推进电视机机顶盒一体化。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
今年春运期间民航旅客量将再创新高 国航多措并举保障旅客出行
　　人民网北京1月23日电 （记者乔雪峰）2024年春运自1月26日开始至3月5日结束，共计40天。据民航局发布数据显示，伴随探亲流、学生流、务工流、旅游流高位叠加，预计2024年春运期间民航旅客运输量将达到8000万人次，再创新高。…
交通运输部：震区周边高速公路及普通国省干线路网运行正常
　　人民网北京1月23日电 （记者乔雪峰）1月23日2时9分，新疆阿克苏地区乌什县发生7.1级地震，震源深度22公里。交通运输部于1月23日5时启动Ⅲ级应急响应，调度排查地震对交通运输行业影响情况。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部