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怎样看待中国引资态势？

2024年01月24日09:11 | 来源：新华社
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新华社北京1月23日电（记者谢希瑶 潘洁）商务部最新发布数据显示，2023年，全国实际使用外资金额11339.1亿元人民币，同比下降8.0%。怎样看待中国去年引资态势？展望今年及未来，中国吸引外资前景如何？记者采访了业内人士。

引资规模仍居全球前列

业内人士指出，尽管2023年中国吸收外资同比有所下降，但仍处于历史高位。

从历史纵向看，2020年中国吸引外资（含金融类投资）首次突破1万亿元人民币大关，2021年、2022年连续平稳增长。2023年吸引外资仍保持了万亿规模，处于历史第三高水平。

从全球横向看，世界经济增速放缓、地缘政治风险上升、外需减弱等多重复杂因素交织，全球跨国直接投资不振，引资竞争更加激烈，中国引资仍然稳健实属不易。

联合国贸发会议发布最新一期《全球投资趋势监测报告》中指出，2023年全球外国直接投资（FDI）同比增长3%，但主要受欧洲个别投资中转国的影响，剔除上述因素，全球FDI实际下降了18%。其中发达经济体、发展中经济体引资分别下降28%和9%。

“中国的引资规模占全球的比重大约在15%，仍然位居发展中国家首位，全球前列。”商务部研究院外国投资研究所副主任张菲说。

岁末年初，跨国公司加码投资中国的消息频频传来：肯德基第10000家中国门店落户杭州、总投资为6亿元的中关村道依茨氢气内燃机合资项目近日落地北京经开区、渣打证券计划于今年上半年正式展业……

麦当劳去年11月宣布增资中国市场。麦当劳全球总裁兼首席执行官克里斯·坎普钦斯基表示，中国日益增长的消费需求带来巨大的机遇，中国是麦当劳全球增长最快的市场。

2023年，外国投资者在华投资新设外资企业53766家，同比增幅高达39.7%，显示外资来华势头不减，跨国公司仍看好在华投资前景。

高技术产业引资稳步增长

进入2024年，高技术产业继续成为外商投资热点。

国家发展改革委近日推出第七批标志性重大外资项目，计划总投资合计超过150亿美元，入选项目数量属历次最多，涉及生物医药、汽车制造、新能源电池、化工等多个领域。

“中国已成为新技术新业态发展壮大的沃土。”中国社科院世界经济与政治研究所副研究员潘圆圆认为，中国在新能源、数字化转型、智能制造、电子商务等领域拥有巨大市场需求和产业发展空间，叠加完整的产业配套能力和集成优势，促使更多跨国公司加大在华投资和研发力度。

数据显示，2023年高技术产业引资占比达到37.3%，比重创历史新高，较2022年水平提升了1.2个百分点。其中，高技术制造业引资增长6.5%。

从自贸试验区外资准入负面清单实现制造业条目清零，到持续扩大服务业开放；从鼓励外商投资产业目录增加多条高技术制造业条目，到鼓励外商投资设立研发中心……近年来，一系列稳外资政策落实落细，不断提升引资质量和水平。

中国（深圳）综合开发研究院数字战略与经济研究所执行所长曹钟雄说，外国投资者越来越看重中国的现代化产业体系建设、科技创新氛围以及科研人才资源优势，再加上一系列政策予以引导和支持，外资正在持续加大高端制造、研发创新等方面在华投入。

高水平对外开放步履不停

1月18日，美籍自然人艾米莉亚在北京市丰台区市场监管局领取今日金点（北京）文化发展有限公司企业营业执照，这是北京市进一步便利外商投资企业登记政策实施以来，又一户通过简便认证方式在京全程网办的外资企业。

进入2024年，各地纷纷以务实举措加大招商引资力度：广东推动粤港澳海外联合招商常态化，福建发布2024年一季度扩消费稳外贸稳外资若干措施，深圳出台合格境外有限合伙人试点办法……

当前，中国坚持高水平对外开放，各地持续优化营商环境，加大力度吸引外资的政策举措正在显效。

去年12月召开的中央经济工作会议提出，“巩固外贸外资基本盘”“持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，打造‘投资中国’品牌”。

修订全国版外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施；全力抓好“稳外资24条”，加快推动出台实施吸引和利用外资的综合性政策；通过广交会、进博会、数贸会等 “展会矩阵”为各国商品、服务、供应链合作提供开放平台；主动对接高标准经贸规则……

中国以对外开放的“确定性”对冲外部环境的“不确定性”，不断为世界经济发展注入新动力。2023年，法国、英国、荷兰、瑞士、澳大利亚实际对华投资分别增长84.1%、81.0%、31.5%、21.4%和17.1%。

不久前，国际货币基金组织将中国2024年经济增长预测上调至4.6%。高盛、瑞银等国际金融机构报告指出，2024年中国消费和服务业将延续疫情后的复苏趋势。中国欧盟商会调查显示，59%的受访企业仍将中国视为三大主要投资目的地之一。

麦肯锡中国区主席倪以理认为，从市场规模、消费能力和创新能力来看，几乎没有其他地区能够代替中国市场。他认为，对企业而言，中国市场是消费市场，也是创新基地，“跨国企业应继续在中国投资”。

“尽管当前外部环境的复杂性、严峻性和不确定性上升，但有利条件强于不利因素，外国投资者在华投资前景光明、未来可期。”潘圆圆说。

(责编：王震、陈键)
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