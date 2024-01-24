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地方两会上，“发展壮大民营经济”成热点

魏一骏 李晓婷 庞梦霞 邰思聪 周闻韬 刘邓
2024年01月24日09:20 | 来源：新华社
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近期，地方两会陆续召开，“民营经济”成为高频词。记者在采访中发现，各地结合发展实际，不断优化民营企业发展环境、促进民营经济发展壮大，走高质量发展之路的脚步更加坚定。

政策支持提振企业信心

翻开多地政府工作报告，对民营经济的支持政策令人印象深刻。

多地代表委员表示，去年7月《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》出台后，各地各部门密集出台配套政策细化落实。随着各项政策落地，民营企业信心和获得感得到增强。

重庆市政府工作报告提到，2023年制定优化营商环境激发市场活力108条改革举措，民营经济企稳向好，9家企业上榜中国民营企业500强。

大力推动民营企业上市、开展“优化民营企业营商网络环境、保护企业合法权益”专项行动……“一桩桩一件件，这些实在举措让我们真切感受到民营经济越来越受重视。”重庆市人大代表、重庆华森制药股份有限公司董事长游洪涛说。

作为民营经济大省，浙江去年制定实施民营经济32条政策。浙江省人大代表、超威电源集团有限公司董事长助理徐学良告诉记者，不仅是省级，湖州市、长兴县都出台了政策，只要符合标准，不需要企业跑腿，相关部门会送政策上门，而且兑现及时。

北京市人大代表、贝壳找房经纪事业线城市首席运营官李峰岩说：“去年通过‘一体化综合监管’等方面的改革，我们在门店开业、业务拓展、人才吸引等方面都切实感觉到流程的优化与效率的提升。”

“2023年，企业通过‘海易兑’等便捷的渠道顺利兑现各类奖励资金达600万元，银行等各类金融机构主动抛出‘橄榄枝’，让我们切切实实感受到对民营经济的关怀和支持。”海南省政协委员、海南苏生生物科技有限公司董事长曾胜说。

优化营商环境步履不停

经过多年改革，各地在营造良好营商环境方面有了长足进步，但是与民营企业的期待还有距离。记者在地方两会上了解到，多地正在部署进一步优化营商环境新举措。

今年浙江省十四届人大二次会议将审议《浙江省优化营商环境条例（草案）》，政府工作报告提出推动民营经济32条政策精准落地，建立涉企问题高效闭环解决机制，及时回应解决民营企业的诉求。

重庆将促进民营经济发展壮大、持续优化营商环境作为2024年重要工作之一。北京提出，将深化“一业一证”和“一件事”集成服务改革，深入推进“一体化综合监管”。

海南省政府负责人表示，2024年，海南将顶格落实结构性减税降费政策，全面规范涉企收费，大力清理拖欠企业账款，促进民间投资企稳回升。聚力打造一流营商环境，完善企业反映问题“接诉即办”机制。

坚定不移走高质量发展之路

贡献60%以上GDP、在企业总量中的占比超92%……如此体量的民营企业，对中国经济高质量发展有重要影响。

2024年，各地提出了一系列推进高质量发展的新举措。如浙江省提出，2024年将聚焦聚力建设现代化产业体系，以深入实施数字经济创新提质“一号发展工程”为牵引，大力实施“415X”先进制造业集群培育和服务业高质量发展“百千万”工程，同时聚焦聚力科技创新塑造发展新优势，引导企业发挥创新主体作用。北京市提出，加快发展新质生产力，实施制造业重点产业链高质量发展行动，提升产业链供应链韧性和安全水平。

在高质量发展的大潮中，民营经济大有可为。

“我们将创新根植于企业发展之中，每年研发投入不低于销售额的10%。”福建省人大代表、九牧集团有限公司董事长林孝发说，今年1月以来，九牧的工厂几乎满负荷生产，特别是智能马桶、数智五金、定制衣橱柜等生产线订单排满。同时，企业计划在共建“一带一路”国家布局店铺，进一步拓展海外市场。

不少参加地方两会的民营企业家表示，看到各级政府支持民营经济的力度与决心这么大，民营企业更有信心和底气，瞄准高质量发展方向不动摇。

新华社北京1月23日电

(责编：王震、陈键)
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