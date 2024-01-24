科技日报北京1月23日电 （记者 崔爽）23日，工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《制造业中试创新发展实施意见》（以下简称《意见》）。

中试是把处在试制阶段的新产品转化到生产过程的过渡性试验。制造业中试是推动科技成果产业化的关键环节，是促进技术迭代、工艺改进和产品创新的重要方式，核心是使创新成果更快转化为现实生产力。

《意见》提出，到2025年，我国制造业中试发展取得积极进展，重点产业链中试能力基本全覆盖，数字化、网络化、智能化、高端化、绿色化水平显著提升，中试服务体系不断完善，建设具有国际先进水平的中试平台5个以上，中试发展生态进一步优化，一批自主研发的中试软硬件产品投入使用，中试对制造业支撑保障作用明显增强。到2027年，我国制造业中试发展取得显著成效，先进中试能力加快形成，优质高效的中试服务体系更加完善，中试发展生态更加健全，为产业高质量发展提供有力支撑。

成熟完善的产业生态是制造业中试创新发展的重要保障，《意见》从多个方面提出健全完善产业生态的举措。在突破关键技术产品方面，加快关键技术攻关，重点突破极端复杂环境试验、可靠性仿真分析、数字孪生等中试关键技术和计量、标准、试验检测、分析评价等基础共性技术；突破软硬件产品，推动中试软硬件补短板、锻长板，解决堵点卡点断点问题，增加高质量产品和服务供给。在发展壮大市场主体方面，对标国际先进水平，培育一批具有生态主导能力的仪器仪表、计量标准装置、试验检测设备、设计仿真软件等领域龙头企业；不断增强中试软硬件产品创新能力和核心竞争力，促进优质自主产品在建设中试线过程中先行先试，提升中试线系统集成能力。在夯实发展基础能力方面，强化标准支撑引领，建立健全中试标准体系，并发布一批关键标准；加强计量服务保障，建立一批中试发展急需的高准确度、高稳定性计量标准装置和计量标准物质库；打造专业人才队伍，培养懂产品、懂制造、懂试验、懂设备、懂安全的复合型人才队伍和善于解决复杂工程问题的卓越工程师。

(责编：王震、陈键)

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