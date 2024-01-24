◎本报记者 王延斌 通讯员 李才林

“2022年全世界大概有21.79%的昆虫学SCI论文来自中国科学家。我国专家发表的昆虫学科技论文数量排名世界第一。”在1月22日举行的首届中国生态防控及生态农产品大会上，中国昆虫学会理事长、首席科学家戈峰给出了一组亮眼数据。

当天，来自全国各地的600多位专家学者、政府企业代表齐聚山东济南，以“创新生态防控，发展生态农产品，开启现代生态农业新纪元”为主题，就我国生态防控及生态农产品等领域展开交流。本次大会由山东省农业科学院主办，中国工程院陈剑平院士、赵振东院士、康振生院士、柏连阳院士，美国国家科学院外籍院士欧阳志云，全国农业技术推广服务中心主任魏启文，农业农村部生态农场建设专家组组长高尚宾参加了此次大会。

自然界的昆虫既有有益昆虫，又有有害昆虫。应用生物之间相生相克的原理，利用食物网以有益昆虫调控有害昆虫，一直是昆虫学研究的重要内容。

戈峰举例，田里不仅种小麦，还要“种草”，而且“种草”之后小麦生产效益更好。这里的“种草”，实际上是为了孕育益虫，再以益虫杀死害虫，达到绿色防控的效果。由戈峰带领的山东省农业科学院“生态调控创新”团队通过反复调研、观察和对比试验，筛选出能大量涵养田间害虫天敌昆虫的蛇床草等系列功能植物。在田间种植蛇床草后，可形成繁育和贮存田间害虫自然天敌的“生态岛”，形成“以草养虫，以虫治虫”的效果。

戈峰表示：“上述方案不仅能稳定农作物产量、提升农产品质量、增加农民的收入，还能大幅减少化学农药的使用，形成良性循环，实现保证粮食安全、保护环境安全和提升农产品质量、提高产业效益的双保、双提。”

在“生态系统服务评估及生态产品价值实现机制”主题报告中，欧阳志云表示，生态服务功能是生态保护与经济建设的重要基础，要建立农业生态系统生态服务评估体系。

此次大会发布了“济南宣言”，旨在突破农业绿色投入品研发、农药化肥减施增效、农田生态修复与重构等领域的技术瓶颈，着力发展以生态防控为基础的绿色防控措施，减少化学农药的使用，构建支撑现代生态农业绿色发展的创新技术体系，端牢、端好我们自己的“健康碗”。

大会还提出了三点倡议，即强化全链条农业有害生物可持续治理，将病虫害控制在生态经济阈值之下，减少不合理的化学农药使用；基于大数据平台构建消费者信用账本，建立从“田头到餐桌”的全生态流程追溯体系；通过生态设计，建设花园式农田，增加生物多样性，并构建起农业生态服务功能新的评价体系。

(责编：王震、陈键)

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