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我科研团队研发出新型绿色速溶融雪剂

俞慧友
2024年01月24日09:28 | 来源：科技日报
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1月23日，长沙理工大学教授贾传坤团队透露，团队近期研发出了一款可快速融雪且无污染的新型融雪剂，有望进一步加速“破冰”，降低冰雪气候下的交通风险。

冰雪道路一直是公路交通安全的难题之一。为保障正常交通出行，人们须及时采取措施清理路面冰雪。

融雪剂是一种可快速溶解冰雪的化学物质，是解决冬季降雪时城市道路交通问题的主要手段。根据我国融雪剂标准，融雪剂可分为氯化物类和非氯化物类。目前，我国主要使用氯化钠融雪剂进行公路除雪，但这类融雪剂易腐蚀金属材料，同时对环境有一定污染。

贾传坤团队着力寻求更环保和经济的解决方案，开发新型环保、经济的融雪剂。团队通过寻找降低结冰凝固点的方式，研发出了新型液体融雪剂。相较于传统融雪剂，其融雪效率更高的同时，还实现了绿色无污染的环保目标。

据实验测试，在零度左右条件下，将冰块倒入新型融雪剂中，仅5分钟即可融化，而传统融雪剂则需花费数小时。此外，在零下25摄氏度的恒温条件下，传统融雪剂3小时左右就产生了易结冰的现象，而新型融雪剂则可保持6个月以上不结冰的状态。这意味着，新型融雪剂能在短时间内迅速将道路上的冰层溶解，有效恢复道路的通行能力。

“新型融雪剂可将结冰的凝固点大幅降低，所以能实现更为快速的除冰雪。同时，液体融雪剂更容易与冰雪融合，进一步加快冰雪融化速度。”贾传坤说。目前，团队正在申请专利中，并已在进行小试。

(责编：王震、陈键)
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