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高光谱综合观测卫星正式投入使用

2024年01月24日09:29 | 来源：科技日报
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科技日报北京1月23日电 （张未 记者付毅飞）记者从国家航天局23日在京举办的高光谱综合观测卫星投入使用仪式上获悉，目前该卫星地面系统共接收数据245.2TB，生产1级产品数据85638景，生产应用专题产品19类。

高光谱综合观测卫星是国家高分辨率对地观测系统重大专项重要组成部分，于2023年11月完成在轨测试总结评审。据国家航天局对地观测与数据中心主任赵坚介绍，该卫星具有高光谱、大范围、定量化探测等特点，可实现污染气体、内陆水体、陆表生态环境、蚀变矿物、岩矿类别等要素的综合探测，能为我国生态环境、自然资源、气象等行业应用提供高质量、高可靠的高光谱数据，特别是可为加强生态环境保护、打赢污染防治攻坚战提供重要数据支撑。

仪式发布了卫星在轨交付应用产品，包括全球臭氧柱浓度监测图、全球二氧化氮柱浓度监测图、土壤水分监测图、海冰监测图、土壤重金属污染程度分级监测图等，展现了该卫星在多方面的综合观测能力和重要应用成果。国家遥感数据与应用服务平台将共享这些数据，持续提供国家民用遥感数据和产品应用服务。

赵坚透露，该卫星能创造广阔的国际合作空间。卫星数据高精度应用成果促成了《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会高光谱遥感专题研讨会，在国际上产生了深远的影响；同时，也促成了在气候变化研究领域中欧数据交换的合作意向。

(责编：王震、陈键)
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