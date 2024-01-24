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科技特派员点亮乡村振兴“科技之光”

2024年01月24日09:31 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （记者魏依晨）1月22日，江西省政协十三届二次会议首场“委员通道”集中采访活动开启。8位来自不同界别、各个领域的省政协委员走上通道，接受记者提问。

　　“江西省每年都有2000名左右科技特派员活跃在广大农村，他们送技术、当参谋、破瓶颈、育能人，20多年累计对接服务企业和合作社等农业经营主体1.6万多家，服务带动农户和脱贫户126万余人次。”在提到“科技特派员”这个关键词时，江西省政协委员、江西省科技厅副厅长兼外国专家局局长陈炜蓉说。

　　科技助农，科技特派员是认真的。支持科技特派员，科技部门也是不遗余力的。

　　“我们的科技特派员管理服务平台，提供线上订单式需求发布与菜单式服务对接。服务范围已经实现一二三产业的全链条覆盖。此外，我们还实施科技特派员助力乡村振兴项目，支持他们围绕特色产业开展科研项目攻关。对选任的省级科技特派员每年给予工作经费支持。不仅如此，我们联合省委组织部等8部门，出台了科技特派员助力乡村振兴‘十四五’行动计划，将职称职务晋升、评优评先与科技服务业绩挂钩。鼓励科技特派员在符合相关规定前提下，创办、领办、协办企业、合作社等经济实体，带领农民一起干，一起赚。”陈炜蓉说，科技部门还将在省市县三级科技特派员体系建设、选派模式多元化、平台完善升级、项目支持等方面持续发力，让科技赋能乡村振兴的队伍更大、覆盖更广、支撑更足。

(责编：王震、陈键)
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