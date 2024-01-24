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一箭五星 力箭一号遥三运载火箭发射圆满成功

2024年01月24日09:40 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者赵竹青）1月23日12时03分，力箭一号遥三商业运载火箭在我国酒泉卫星发射中心发射升空，将搭载的泰景一号03星、泰景二号02星/04星、泰景三号02星、泰景四号03星等5颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。

此次任务是力箭一号运载火箭的第三次飞行。截至目前，力箭一号运载火箭已连续3次发射取得成功，共将37颗卫星送入预定轨道。该火箭适用于中小卫星中低轨道快速组网发射，500公里太阳同步轨道运载能力达1.5吨，是我国商业航天主力火箭之一。

值得一提的是，力箭一号遥三运载火箭涂装了文化和旅游部主办的“欢乐春节”活动的标识和吉祥物——“吉祥龙”形象，旨在弘扬中国航天文化艺术，展示中国航天科技实力和中华优秀传统文化的魅力。

此次任务搭载的5颗商业卫星由北京微纳星空科技有限公司自主研制，主要用于科学研究、空间探测、环保普查等领域。

(责编：赵竹青、吕骞)
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