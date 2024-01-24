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高光谱综合观测卫星正式投入使用

2024年01月24日09:46 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者赵竹青）1月23日，国家航天局在京举办高光谱综合观测卫星投入使用仪式。该卫星具有高光谱、大范围、定量化探测等特点，可实现污染气体、内陆水体、陆表生态环境、蚀变矿物、岩矿类别等要素的综合探测，能够为我国生态环境、自然资源、气象等行业应用提供高质量、高可靠的高光谱数据，特别是可为加强生态环境保护、持续推进污染防治攻坚战提供重要的数据支撑。

高光谱综合观测卫星是国家高分辨率对地观测系统重大专项重要组成部分。2023年11月该卫星完成在轨测试总结评审，卫星状态良好，各分系统功能正常，性能达到研制建设总要求规定的各项指标，具备投入使用条件。目前，卫星地面系统共接收数据245.2TB，生产1级产品数据85638景，生产应用专题产品19类。

卫星在轨运行期间，用户单位在自然资源、生态环境、气象等领域开展了典型示范应用。此次仪式发布了卫星在轨交付应用产品，包括全球臭氧柱浓度监测图、全球二氧化氮柱浓度监测图、土壤水分监测图、海冰监测图、土壤重金属污染程度分级监测图、水质监测图等高光谱数据图像，展现卫星在水污染防治、生态环境监管、矿产资源调查、地质环境监测、污染气体动态监测、海冰监测等方面的综合观测能力和重要应用成果。

据了解，该卫星数据也将在国家遥感数据与应用服务平台进行共享，持续为各层次用户提供包括高光谱综合观测卫星数据在内的国家民用遥感数据和产品应用服务，推动中国遥感数据共建共享共用。

国家航天局负责高光谱综合观测卫星工程组织实施，对地观测与数据中心负责卫星工程大总体工作。生态环境部、自然资源部、中国气象局等部门负责应用系统建设和示范应用。中国航天科技集团有限公司上海航天技术研究院负责卫星和运载火箭研制生产。中国资源卫星应用中心、中国科学院空天信息创新研究院等单位负责地面系统的建设和运行。

(责编：赵竹青、吕骞)
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