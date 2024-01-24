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国资委：2023年中央企业实现营业收入39.8万亿元 

2024年01月24日10:21 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者王仁宏）今日，国务院新闻办公室举行聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，更好实现中央企业高质量发展新闻发布会。据介绍，2023年，中央企业实现营业收入39.8万亿元、利润总额2.6万亿元、归母净利润1.1万亿元，实现高质量的稳步增长。

在投研方面，2023年，中央企业累计完成固定资产投资（含房地产）5.09万亿元、同比增长11.4%，其中，战略性新兴产业完成投资2.18万亿元、同比增长32.1%；研发经费投入1.1万亿元，连续两年破万亿。

国务院国有资产监督管理委员会副主任袁野表示，一年来，国资委围绕增强核心功能、提高核心竞争力，各项工作取得显著成绩。今年，国资国企将深入实施国有企业改革深化提升行动，着力提高中央企业创新能力和价值创造能力，深入推进国有经济布局优化和结构调整，加快建设现代化产业体系，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，为持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新贡献。

(责编：王仁宏、吕骞)
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