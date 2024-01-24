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国资委：聚焦“五个着力”全面提升央企价值创造力

2024年01月24日10:38 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者王仁宏）1月24日，国务院新闻办公室举行聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，更好实现中央企业高质量发展新闻发布会。国务院国有资产监督管理委员会副主任袁野表示，中央经济工作会议提出，今年经济工作要“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”。下一阶段，国资央企要更加聚焦高质量发展，从增加值、功能价值、经济增加值、战略性新兴产业收入和增加值占比、品牌价值五个方面入手，着力提升央企价值创造能力。

一是着力提高质量效益，全力推动我国经济持续回升向好。今年年初，国务院国资委已部署开展提质增效稳增长专项行动，切实发挥有效投资关键作用。着力提高央企控股上市公司质量，强化投资者回报。加强精益化管理，以中央企业经营质效的全面提升为经济社会发展作出更多贡献。

二是着力以科技创新推动产业创新，加快发展新质生产力、推动新型工业化。鼓励企业进一步强化科技创新主体地位，更大力度集聚创新要素、加强创新组织、优化创新生态，加快关键核心技术攻关。坚持战略性新兴产业和传统产业两端发力，积极布局新产业新赛道，加快传统产业强基转型，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，更好支撑现代化产业体系建设。

三是着力深化国资国企改革，加快建设现代新国企。深入实施国有企业改革深化提升行动，健全中国特色现代企业制度和市场化经营机制，进一步完善监管方式，提升服务效能，为企业高质量发展增活力、强动力。

四是着力增强战略支撑托底能力，更好服务经济社会发展大局。坚决落实国家区域协调发展战略和区域重大战略，优化重大生产力布局，做好民生服务和基础保障。同时，强化粮食和战略能源资源的保供稳价，服务构建新发展格局。

五是着力加强党的领导党的建设，以高质量党建引领保障企业高质量发展。以压实管党治党政治责任为关键，以健全全面从严治党体系为重点，更加突出补短板强弱项，更加突出规范化制度化，更加突出职能作用的发挥，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，推动企业党的建设与生产经营深度融合，为企业高质量发展提供根本保证，切实把党的建设政治优势转化为企业创新优势、发展优势和竞争优势。

(责编：王仁宏、吕骞)
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