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国资委：2023年中央企业战略性新兴产业投资达2.18万亿元 同比增32.1%

2024年01月24日10:47 | 来源：人民网
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人民网北京1月24日电 （记者王仁宏）当前，新一轮科技革命和产业变革正重塑全球经济结构和产业版图，战略性新兴产业和未来产业成为各国企业竞争的新赛道，亦是发展新质生产力的主阵地。

今日，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人庄树新在国新办新闻发布会上表示，2023年以来，国务院国资委和中央企业把发展战略性新兴产业和未来产业作为一项牵引性、全局性工作来抓，各项工作取得积极进展。

一是明确发展新方向。围绕新一代移动通信、人工智能、生物技术、新材料等战略性新兴产业，未来信息等未来产业，启动实施中央企业战略性新兴产业焕新行动和未来产业启航行动，明确了发展重心和方向，细化了任务目标和路径。

二是有效激发企业新动能。在资源投入、主业培育、人才支撑等方面制定一揽子政策，给予企业“顶格”“管用”“解渴”的支持。优化主责主业管理，建立完善主业动态调整机制，鼓励企业加快转型升级、探索新增长点，培育前瞻性战略性新兴产业。各企业抓紧完善适应新产业新赛道布局的体制机制，落地配套政策，敢于创新、勇于探索、大胆试错的氛围正在形成，活力效率不断激发。

三是在布局上取得新突破。2023年，中央企业在战略性新兴产业领域完成投资2.18万亿元，同比增长32.1%，在光伏制氢、碳纤维制造、汽车芯片等领域落地了一批重点项目，在激光制造、量子通信、卫星互联网等领域组建了一批新企业，在电子科技、新能源、生态环保、智能网联汽车等领域推动了一批重组整合，新产业新业态正在成为企业的重要增长点。

庄树新表示，下一步，国资委将完善推进机制、优化支持政策，以央企产业焕新和未来产业启航“两个行动”为抓手，加快在战略性新兴产业收入和增加值占比上取得关键进展，在央企布局结构上实现战略转型，切实以科技创新推动产业创新，更好发挥国资央企在加快形成新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。

(责编：王仁宏、吕骞)
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