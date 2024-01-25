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人民银行宣布“降准+定向降息”：刺激需求、降低成本、稳定市场

2024年01月25日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京1月25日电 （黄盛） 据中国人民银行网站消息，为巩固和增强经济回升向好态势，自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%；自2024年1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。

 多位业内人士表示，人民银行在2024年初同时宣布采取上述降准和定向降息两种工具，显示出当前货币政策对普惠金融的发力，以及对精准有效基调的追求，并释放了四个信号：一是货币政策宽松信号，加大逆周期调节力度，总量和结构性工具并重发力；二是扩需求、稳增长，以提振预期和信心；三是货币政策继续坚持以我为主，兼顾实现内外部均衡；四是继续营造良好的货币金融环境，为重大战略、重点领域和薄弱环节提供优质金融服务，稳定资本市场和信心。

为什么要降准和定向降息？

降准既是人民银行常态化流动性管理工具之一，也具有很强的稳增长信号意义。定向降息将有助于推动作为信贷定价基准的贷款市场报价利率（LPR）下行，推动综合融资成本稳中有降，进一步激发企业投资需求和居民消费意愿，助力房地产市场加快筑底企稳，夯实经济运行基础。

2024年初，为什么要同时宣布降准和定向降息？财信研究院副院长伍超明对此向人民网财经表示，由于当下总需求不足和信贷需求不足，实际利率处于高位，降息有助于降低薄弱环节的融资成本，定向精准有力“补给”；此外，财政加力和化债均需要货币政策配合，缓解银行资本约束和息差约束，改善预期和提振信心，助力稳定资本市场。

中国民生银行首席经济学家温彬向人民网财经表示，此次降准加快落地，释放出积极信号，有助于提振市场主体信心、稳固经济运行；改善资本市场投资者预期，稳定金融市场运行；并有助于强化货币与财政政策协同，在一季度信贷发力、地方债发行、MLF到期量较大和春节资金需求加大下，呵护资金面平稳过渡。此外，考虑到一季度银行息差收窄压力加大，降准有助于释放中长期资金、优化资金结构，稳定银行经营，并加大继续让利实体空间。

对于定向降息，温彬认为，将有助于推动综合融资成本稳中有降，进一步激发企业投资需求和居民消费意愿，助力房地产市场加快筑底企稳，夯实经济运行基础。

东方金诚首席分析师王青向人民网财经表示，本次降准幅度达到0.5个百分点，意味着货币政策逆周期调节力度显著增大，这一方面将推动一季度信贷保持较快增长，鼓励商业银行积极参与城投平台债务风险化解，同时意味着一季度已进入稳增长关键阶段，宏观政策将在激发有效需求方面全面用力。

王青认为，下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点表明除了推出总量型货币政策工具外，结构性货币政策也在朝着国民经济薄弱环节重点发力。从补短板、稳就业的角度出发，需要针对小微企业的定向支持政策加码。

降准叠加定向降息会产生什么影响？

据介绍，2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，将向市场提供长期流动性1万亿元。那么，释放1万亿长期流动性叠加定向降息，将会带来哪些影响？

伍超明表示，这些有助于降低银行负债端成本和提高资产端的放贷能力。目前人民银行支付给商业银行的法定存款准备金利率为1.62%，而商业银行在银行间市场融资成本DR007（即银行间存款类金融机构以利率债为质押的7天期回购利率）在2.1%以上，1年期MLF在2.5%，因此降准释放的资金不仅成本低，而且是长期资金，是“更便宜的长钱”；再贴现利率下降直接降低了商业银行的融资成本。两种工具在总量和结构性工具并重发力，“精准有效”扩需求。

另外，此次定向降息主要是加大对涉农领域和小微企业、民营企业的支持。温彬认为，定向降息叠加普惠小微贷款认定标准放宽，有助于在乡村振兴、普惠小微和民营经济领域继续注入金融力量，与其他政策形成多方合力，促进重点领域和薄弱环节持续向好。同时，获得支持的金融机构主要为城商行和农村金融机构，也有助于为地方性中小银行降低资金成本，提升处置化解风险的空间。

也有业内人士认为，从历年数据来看，1月份为新增人民币贷款的较高水平，人民银行选择在春节前夕进行降准操作，有利于避免资金面的紧张，为年初经济实现“开门红”，营造更为有利的货币环境。

中国人民银行也表示，将灵活适度、精准有效实施稳健的货币政策，加大宏观调控力度，强化逆周期和跨周期调节，保持流动性合理充裕，促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：杨曦、吕骞)
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