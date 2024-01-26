人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

SAP：云业务表现强劲 对战略增长领域将加大投入

2024年01月26日14:29 | 来源：人民网
小字号

1月25日，SAP在北京“新春媒体沟通会”上，分享了2023年第四季度及全年财报亮点：云业务表现强劲，第四季度和全年增长分别为25%和23%。S/4HANA Cloud（ERP云）表现尤为出色，全年增长达72%。云业务毛利全年增长27%，运营利润全年增长高达13%。SAP达到或超出了2023年所有关键指标的预期，预计2024年云收入将加速增长。

“基于我们坚实的基础，SAP正在开启一个新篇章，将加大对战略增长领域的投入，尤其是商业AI，从而引领创新。”SAP全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏表示，“去年，我们在大中华区也实现了云业务的稳步增长。新的一年里，我们深刻地看到，中国企业在云转型加速、全球化运营、可持续发展三大方面，有越来越强烈的需求。SAP将继续利用领先的数字技术和丰富的行业实践，助力客户走向高质量发展，成为全数据、全链接、全绿色的新型中国企业。”

SAP全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏博士。（受访者供图）

SAP全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏。（受访者供图）

会上，SAP还提出了“新型中国企业”把握发展的三大趋势：在云转型加速方面，SAP认为企业要快速应对市场变化，需要把数据和管理搬上云端，打通端到端的数据，消除企业数据孤岛，使管理层对业务有实时洞察，从而迅速作出商业决策，成为全数据的智慧企业。企业在云端，还可以享受包括SAP商业AI在内的最新的创新，并不断地更新迭代。在全球化运营方面，SAP认为中国企业正在从“走出去”，迈向更高质量的全球化发展，打造全球化管理体系，融入全球生态。在可持续发展方面，SAP认为碳数据管理已成为每个中国企业的必修课。在加速实现碳排放双控的同时，中国企业也面临着全球化过程中ESG治理带来的挑战。SAP绿色账本帮助企业将碳视为资产，获得真实、精确、可审计的碳数据，实现“人财物碳”一体化，成就全绿色的可持续发展企业。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“含金量”“含新量”不断提升 中国经济新动能加速形成
　　【观点摘要】 2023年中国经济成绩单，不仅保持了经济“量”的稳定性，还适时推动了经济结构的优化。在这一过程中，科技引领的现代化产业体系建设的趋势和成效愈发显著。…
以“绿”为底 中国助力全球清洁能源发展
　　近年来，为保障能源安全和应对气候变化，我国坚持把发展清洁能源放在突出位置，取得了瞩目成绩，已成为世界清洁能源发展的不可或缺的力量。 2023年8月，联合国大会决议，将国际可再生能源署的成立日，也就是每年的1月26日设为“国际清洁能源日”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部