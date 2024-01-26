1月25日，SAP在北京“新春媒体沟通会”上，分享了2023年第四季度及全年财报亮点：云业务表现强劲，第四季度和全年增长分别为25%和23%。S/4HANA Cloud（ERP云）表现尤为出色，全年增长达72%。云业务毛利全年增长27%，运营利润全年增长高达13%。SAP达到或超出了2023年所有关键指标的预期，预计2024年云收入将加速增长。

“基于我们坚实的基础，SAP正在开启一个新篇章，将加大对战略增长领域的投入，尤其是商业AI，从而引领创新。”SAP全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏表示，“去年，我们在大中华区也实现了云业务的稳步增长。新的一年里，我们深刻地看到，中国企业在云转型加速、全球化运营、可持续发展三大方面，有越来越强烈的需求。SAP将继续利用领先的数字技术和丰富的行业实践，助力客户走向高质量发展，成为全数据、全链接、全绿色的新型中国企业。”

SAP全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏。（受访者供图）

会上，SAP还提出了“新型中国企业”把握发展的三大趋势：在云转型加速方面，SAP认为企业要快速应对市场变化，需要把数据和管理搬上云端，打通端到端的数据，消除企业数据孤岛，使管理层对业务有实时洞察，从而迅速作出商业决策，成为全数据的智慧企业。企业在云端，还可以享受包括SAP商业AI在内的最新的创新，并不断地更新迭代。在全球化运营方面，SAP认为中国企业正在从“走出去”，迈向更高质量的全球化发展，打造全球化管理体系，融入全球生态。在可持续发展方面，SAP认为碳数据管理已成为每个中国企业的必修课。在加速实现碳排放双控的同时，中国企业也面临着全球化过程中ESG治理带来的挑战。SAP绿色账本帮助企业将碳视为资产，获得真实、精确、可审计的碳数据，实现“人财物碳”一体化，成就全绿色的可持续发展企业。

(责编：董童、李源)

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