近日，高德地图2024年“温暖回家路”服务计划正式启动。

“作为一家专注于出行服务二十余年的科技企业，高德所有的努力都围绕用户出行而展开。”阿里巴巴集团副总裁、高德打车总裁王桂馨表示，面对春运这个一年一度的“出行大考”，公司希望通过技术创新，与行业多方一道为“2024温暖回家路”保驾护航，打造春运数字化标配。

高德地图2024温暖回家路服务计划正式启动（受访者供图）

据悉，2024年“温暖回家路”服务计划，为应对新形势春运所打造的综合性出行服务矩阵，旨在基于数字化创新满足多样化、个性化，且更注重各类行程体验细节的出行需求，为用户打造平安春运、便捷春运、温馨春运。

例如，随着新能源汽车不断增加，用户对长途驾车过程中电量的忧虑，也随之成为热门话题。本次“2024温暖回家路”中，包含“具备自学习能力的新能源导航”，能够综合路线的坡度、温度、空调、交通路况、车型等多维度动态因素计算电量消耗，并结合高德全新升级的“充电地图2.0”，实时提供精细化的出行路线、充电时机规划，以及分钟级的等待时长预估，让新能源车主们在任何时候都对能耗心中有数，大幅缓解“电量焦虑”。

针对选择公共出行的用户，高德提供的“门到门”跨城公交服务包含公交、地铁、火车、飞机、步行、打车等多种出行方式，不仅可以根据时长、费用、换乘情况、步行距离等多重要素，进行路线的智能化推荐、一键购票，甚至还能将用户站内换乘距离和时长、建议出发时间等细节均考虑在内，进行“一键式”规划，真正做到了城际远距离出行的省时、省心、省力。

此外，“2024温暖回家路”服务计划还重点升级了盲区会车预警服务，在山区弯道、无灯路口这样安全隐患较高的路段，基于北斗这一国家自主知识产权的时空基础设施，实现盲区来车的预警提示，大幅降低风险系数。其他还有高德安全救援、智能红绿灯倒计时、车道级交通事件警示、打车安全保镖等服务。

对于更广范围的人群和场景，“2024温暖回家路”服务计划也提供系列服务，为返乡旅途提供保障。例如基于北斗全球定位能力的车道级导航、智能红绿灯倒计时、粤港澳一体化导航等服务，让回家路上的导航指引更加智慧、精准；还有货车导航、摩托车导航、长途助手、离车导航、场站打车点指引等，则是从体验细节着眼，让用户无论身在何方，都能够便捷、快速地找到专属于自己的回家路。

王桂馨介绍，在今年计划中，高德地图与全国上千家交通管理部门达成合作，将在春运期间实时发布权威的出行信息，保障公众期间的平安出行；此外，高德还与广东、江苏等地交警，开展内容丰富的线下联合春运保障活动。

为了更好应对春运出行高峰期，高德地图还联合交通运输部路网监测与应急处置中心发布了《2024年春运出行预测报告》，预计春节前全国高速出行高峰为2月3日，返程高峰为春节假期最后一天2月17日；长三角地区、珠三角地区高速在今年春运期间最为繁忙。

此外，在今年的计划中，高德打车还与中国出租汽车暨汽车租赁协会以及北京出租汽车暨汽车租赁协会、大众出租、国泰出租等全国200多个城市的出租汽车协会、出租车巡网融合平台、网约车平台合作，以免佣、场站补贴等形式，鼓励司机在春运期间在岗值守，引导司机优先保障场站旅客用车需求；高德打车还与各个交通枢纽场站合作，推荐旅客选择官方指定上车点，通过实景图、AR导航等功能，引导旅客更快更准地到达上车点，提升旅客疏导效率。

“服务好春运，为大家守护好每一条回家路，既是对高德自身服务能力的考验，也是我们义不容辞的社会责任。”王桂馨表示，未来，高德也将与政府、行业合作伙伴一道，努力做好用户出行的数字化标配，更好地助力“交通强国”建设。

(责编：曹淼、李源)

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