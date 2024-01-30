人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

记者去哪儿：走进汽车消费市场 新能源汽车新年势头足

车柯蒙 皇甫万里
2024年01月30日09:16 | 来源：人民网
小字号

2023年，中国汽车行业交出一张漂亮“成绩单”：我国汽车产销量首次双双突破3000万辆；新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆；中国新能源汽车产销量连续九年位居世界第一；全年汽车整车出口491万辆……

1月，《记者去哪儿》栏目在走访一些位于北京的4S店时发现，2024年开年，不少门店迎来一波客流小高峰，更智能、更舒适、更具性价比的车型正获得越来越多消费者青睐。

“近年来，智驾技术的快速演进让辅助驾驶不再是锦上添花的功能，而是成为消费者认可的，让出行更加便捷的产品。”一家4S门店的工作人员赵梦远告诉《记者去哪儿》栏目。据介绍，自该品牌2023年上线不依赖于高精地图的辅助驾驶技术以来，消费者购买选择智驾版本的占比已经超过70%。

“现在，消费者在选购车辆的时候，会更加看重安全性、驾驶感受和车辆品质。”一家4S店的工作人员李国泰表示，1月以来，消费者热情持续高涨，热门车型已经取得不错的订单。

“我们大多数用户来自于传统豪华品牌，他们在选购车辆时尤其关注智能辅助驾驶带来的全新感受。”另一家4S店的工作人员王靖邦则认为，新能源是未来中国汽车行业的巨大增长点，从顶层设计到消费者选择，新能源都是未来的发展趋势和方向。

“中国汽车产业在2023年取得不俗成绩。”中国汽车工业协会副总工程师许海东对《记者去哪儿》栏目表示，这其中，中国新能源汽车在国家政策的指导下提前进行布局，相关企业加快自主研发、持续发力，从关键材料、核心零部件到整车，再到基础设施、制造装备以及回收利用等各环节的完整产业链体系已逐步建成，全球竞争力持续提升。

许海东表示，从数据来看，新能源汽车成为我国汽车工业重要增长点，产销连续9年位居全球第一。与此同时，新能源汽车出海步伐持续加快，2023年，汽车整车出口491万辆，已经成为中国汽车工业重要的增长点，出口带动作用明显。

展望2024年，许海东预测中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。

“我们认为，2024年汽车的出口，尤其是新能源汽车的出口，都将保持一个较好的增长。我们对中国新能源汽车产业在2024年的发展充满信心。”许海东说。

（实习生罗韵、宗书洋对此文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
记者去哪儿：走进汽车消费市场 新能源汽车新年势头足
　　2023年，中国汽车行业交出一张漂亮“成绩单”：我国汽车产销量首次双双突破3000万辆；新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆；中国新能源汽车产销量连续九年位居世界第一；全年汽车整车出口491万辆…… 1月，《记者去哪儿》栏目在走访一些位于北京的4S店时发现，2024年开年，不少门店迎来一波客流小高峰，更智能、更舒适、更具性价比的车型正获得越来越多消费者青睐。 “近年来，智驾技术的快速演进让辅助驾驶不再是锦上添花的功能，而是成为消费者认可的，让出行更加便捷的产品。…
巡苍穹、探沧海 科技创新澎湃新动能
　　创新是引领发展的第一动力。2023年的中央经济工作会议部署今年经济工作的重点任务，将“以科技创新引领现代化产业体系建设”排在了首位。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部