车柯蒙 皇甫万里

2023年，中国汽车行业交出一张漂亮“成绩单”：我国汽车产销量首次双双突破3000万辆；新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆；中国新能源汽车产销量连续九年位居世界第一；全年汽车整车出口491万辆……

1月，《记者去哪儿》栏目在走访一些位于北京的4S店时发现，2024年开年，不少门店迎来一波客流小高峰，更智能、更舒适、更具性价比的车型正获得越来越多消费者青睐。

“近年来，智驾技术的快速演进让辅助驾驶不再是锦上添花的功能，而是成为消费者认可的，让出行更加便捷的产品。”一家4S门店的工作人员赵梦远告诉《记者去哪儿》栏目。据介绍，自该品牌2023年上线不依赖于高精地图的辅助驾驶技术以来，消费者购买选择智驾版本的占比已经超过70%。

“现在，消费者在选购车辆的时候，会更加看重安全性、驾驶感受和车辆品质。”一家4S店的工作人员李国泰表示，1月以来，消费者热情持续高涨，热门车型已经取得不错的订单。

“我们大多数用户来自于传统豪华品牌，他们在选购车辆时尤其关注智能辅助驾驶带来的全新感受。”另一家4S店的工作人员王靖邦则认为，新能源是未来中国汽车行业的巨大增长点，从顶层设计到消费者选择，新能源都是未来的发展趋势和方向。

“中国汽车产业在2023年取得不俗成绩。”中国汽车工业协会副总工程师许海东对《记者去哪儿》栏目表示，这其中，中国新能源汽车在国家政策的指导下提前进行布局，相关企业加快自主研发、持续发力，从关键材料、核心零部件到整车，再到基础设施、制造装备以及回收利用等各环节的完整产业链体系已逐步建成，全球竞争力持续提升。

许海东表示，从数据来看，新能源汽车成为我国汽车工业重要增长点，产销连续9年位居全球第一。与此同时，新能源汽车出海步伐持续加快，2023年，汽车整车出口491万辆，已经成为中国汽车工业重要的增长点，出口带动作用明显。

展望2024年，许海东预测中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。

“我们认为，2024年汽车的出口，尤其是新能源汽车的出口，都将保持一个较好的增长。我们对中国新能源汽车产业在2024年的发展充满信心。”许海东说。

（实习生罗韵、宗书洋对此文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)

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