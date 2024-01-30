据国家开发银行消息，1月23日至24日，国家开发银行召开2024年工作会议，贯彻落实党中央、国务院决策部署，总结2023年全行工作，分析形势，部署2024年重点任务。党委书记、董事长赵欢出席会议并讲话，党委副书记、行长谭炯作经营工作报告和会议总结，党委班子成员出席会议。

会议指出，国家开发银行深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，坚持高标准严要求积极落实重大政治任务，确保党中央大政方针和决策部署在开发银行得到不折不扣贯彻落实。立足职能定位，服务国家战略重点领域和薄弱环节、统筹发展和安全、持续深化改革，加强党的领导和党的建设，推动全面从严治党带动全面从严治行，各项工作取得新进展新成效，圆满完成全年主要目标任务。

过去一年，开发银行积极支持扩大有效投资，助力经济持续恢复、回升向好。保持信贷总量稳定增长，全年发放人民币贷款3.08万亿元，完成6900亿元年度人民币贷款新增目标。服务全面加强基础设施建设，聚焦国家“十四五”规划102项重大工程，支持引江补汉、平陆运河、“东数西算”等一批重大项目落地实施，全年发放基础设施贷款1.51万亿元，贷款余额新增同业占比实现提升。

过去一年，开发银行优化金融资源配置，不断提升服务国家战略重点领域和薄弱环节质效。助力高水平科技自立自强，大力支持科技创新和基础研究，助力关键核心技术攻关。服务制造业高质量发展，高技术制造业中长期贷款余额位居21家全国性银行业金融机构首位。启动支持房地产领域“三大工程”建设，率先推动一批项目落地。优化政策措施，强化资源保障，服务国家区域战略实施。学习运用“千万工程”经验，助力乡村全面振兴。提升绿色金融服务质效，推进生态环境导向的开发（EOD）模式走深走实。承担全国60%保交楼专项借款任务，助力“保交楼、保稳定、保民生”。做好能源保供金融服务，助力降低小微企业融资成本、支持稳就业，积极落实国家助学贷款延期免息、提额降率政策。加快推动3500亿元人民币融资窗口落地，“一带一路”专项贷款发放同比增长48%，统筹支持共建“一带一路”标志性工程和“小而美”民生项目。同时，加大风险防范化解处置力度，稳妥配合支持防范化解地方债务风险，健全全面风险管理体系，保持资产质量总体稳定。持续深化开发银行改革，强化经营管理统筹调度，加强内部精细化管理，不断提高治理能力和管理水平。

会议指出，今年是开发银行成立30周年。30年来，开发银行坚持党的领导、加强党的建设，忠诚履行使命、发挥独特作用，坚守主责主业、服务国家战略，强化风险防控、守护资产安全，深化改革创新、完善治理体系，推进人才强行、凝聚奋进合力，有力有效服务我国改革开放和现代化建设大局。站在新的起点上再出发，全行要牢记使命担当、坚定发展信心，从过去30年的发展历程中汲取宝贵经验、传承优秀文化、凝聚奋进力量，奋力谱写开发银行助力建设金融强国、服务推进中国式现代化的崭新篇章。

会议强调，2024年是中华人民共和国成立75周年。开发银行要坚持党中央集中统一领导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、中央金融工作会议、中央经济工作会议和二十届中央纪委三次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移走中国特色金融发展之路，坚持全面从严治党带动全面从严治行，强化职能定位，聚焦服务国家战略，统筹发展和安全，以高质量金融服务助力经济社会高质量发展，为以中国式现代化推进强国建设、民族复兴伟业作出开发银行新的更大贡献。

一是深入学习贯彻中央精神，切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断和决策部署上来。准确把握走好中国特色金融发展之路 “八个坚持”的核心要义，准确把握新时代做好经济工作“五个必须”的规律性认识，深入践行金融工作政治性、人民性，认真贯彻稳中求进、以进促稳、先立后破要求，密切配合宏观政策逆周期和跨周期调节，不断提升开发银行投融资服务能力和水平，更好在中国特色现代金融体系中发挥独特作用。

二是立足职能定位、强化使命担当，不断提升服务国家战略质效，助力经济持续回升向好。助力扩大内需和有效益的投资，全力服务全面加强基础设施建设，聚焦五大基础设施领域加强金融服务，加大对涉及关键核心技术攻关产业升级基础设施、新型基础设施以及节能减排降碳领域基础设施的中长期贷款支持力度。坚持市场化、法治化原则，探索重点领域投融资模式，完善创新引导机制，当好基础设施主力银行，更好发挥开发银行在基础设施投融资中的引导、带动和保障作用。结合自身实际着力做好金融服务“五篇大文章”。精准支持“三大工程”建设，服务构建房地产发展新模式。助力国家区域战略实施，重点支持跨省、跨流域重大基础设施项目。全力落实3500亿元人民币融资窗口，持续发挥“一带一路”专项贷款作用，服务共建“一带一路”高质量发展。

三是更好统筹发展和安全，防范化解重点领域风险，完善全面风险管理体系。坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，以“时时放心不下”的责任意识做好风险防控工作。积极配合支持防范化解地方债务风险，助力优化债务期限、降低债务成本、缓释偿债风险。加强全流程风险管理，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，全力做好化险挽损工作，牢牢守住风险底线。

四是深化开发银行改革，不断提升治理体系和治理能力现代化水平。用改革创新的思维和方法努力破解开发银行改革发展难题，深入推进内部改革，扎实做好开发银行高质量发展战略实施，运用好“十四五”业务发展规划中期评估结果，提升内控合规管理水平，把开发银行建设成为主业更加突出、管理更加规范、运营更加安全、发展更可持续的现代金融机构。

五是坚持自我革命，加强党的建设，推动全面从严治党带动全面从严治行向纵深发展。旗帜鲜明讲政治，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。巩固拓展主题教育成果，以严的基调推动开发银行全面从严治党体系工作措施落实落地。加强干部人才队伍和基层党组织建设，纠树并举促进作风建设常态化长效化，坚持一体推进“三不腐”，深入践行中国特色金融文化，全力推进中央巡视“回头看”整改落实。

六是按照“稳发展、强主业、控风险、提质效、推进高质量发展”思路，做好经营工作，坚决做到落实重大政治任务和推动经营管理中心工作“两手抓、两促进、两不误”。加强统筹调度，增强信贷投放的稳定性。优化贷款结构，提升对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务质效。提高经营机制运行实效和精细化管理水平，提升客户服务水平。践行“四下基层”工作方法，大兴调查研究，充分发挥干部员工干事创业的积极性主动性。强化“过紧日子”意识，坚持勤俭办行，抓好安全生产。

会议要求，全行要认真贯彻中央经济工作会议“4个抓落实”的要求，胸怀“国之大者”，统筹把握时度效，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，能多干就多干一些，确保党中央决策部署落到实处、见到实效。

此外，会议还对2023年在基础设施贷款投放、信贷平稳增长、服务重点战略领域、化险挽损、提质增效等方面表现突出的有关总行部门、分行、子公司进行了表彰。

(责编：董童、李源)

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