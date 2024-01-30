人民网北京1月30日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，1月29日，哈尔滨铁路物流中心挂牌成立，至此国铁集团在全国规划的39个铁路物流中心全部挂牌成立，这标志着铁路现代物流体系建设取得重要进展，为更好服务建设全国统一大市场、助力经济社会高质量发展打下坚实基础。

国铁集团货运部负责人介绍，近年来，国铁集团认真贯彻落实党中央、国务院关于建设现代物流体系的决策部署和国家“十四五”现代物流发展规划，立足构建新发展格局，坚持市场化、法治化、国际化方向，深化铁路货运改革创新，积极推动铁路现代物流体系建设，更好发挥铁路在综合交通运输体系和现代物流体系中的骨干作用，为加快建设全国统一大市场、畅通国内国际双循环、保障国民经济平稳运行提供有力支撑。

一是完善现代物流经营机制。适应现代物流市场发展趋势，坚持以客户需求为导向，对原有铁路货运组织体系进行了改革，按照“一省一中心”原则，整合区域内铁路物流资源，在全国设立了39个铁路物流中心。铁路物流中心作为铁路物流业务的市场经营主体，将对标现代物流企业经营管理模式，全面实施市场化经营；发挥铁路运输大运能、全天候、绿色环保的优势，强化与重点企业“总对总”战略合作，大力发展物流总包，为企业量身定制整体物流最优解决方案；深化与公路、水运等其他运输方式的融合发展，减少中间环节，提升运输效率，降低企业物流成本，推动铁路物流产品供给融入企业产业供应链。

二是优化铁路物流产品供给。坚持市场和目标导向，以客户为中心，提升铁路物流产品的稳定性、经济性、时效性，持续打造适应不同需求的铁路物流产品体系，努力实现产品供给多样性、班列服务稳定性、全程物流可靠性，通过市场手段持续推动“公转铁”。以畅通城市间、区域间和港口集疏港物流为重点，打造快捷准时的高铁快运、多联快车、铁海快线等铁路快运产品网络，加快构建全国1、2、3天快货物流圈。目前，全国铁路直通快运班列开行数量已达到340条，其中，“班列+两端公路”的多联快车产品已实现对全国省会城市的全覆盖；“班列+班轮”的铁海快线产品已实现对全国主要港口的全覆盖；中欧班列运行线87条，覆盖国内108个城市，通达欧洲25个国家217个城市，服务网络基本覆盖亚欧全境。

三是加强铁路物流装备创新投用。充分对接物流市场需求，持续完善谱系化物流装备体系，研发了适应轻泡货物运输的大容积内陆箱、适应卷钢运输的卷钢箱、适应粮食运输的顶开门箱等15种新箱型，其中9种箱型已经成功投入运营，市场反应良好。目前，正在加快研发试运适应商品车运输的汽车箱、适应豆粕运输的通风箱、适应硫酸等危险货物运输的液体罐箱等新装备。同时，服务新能源产业发展，积极推进新能源汽车、光伏组件、锂电池和液化天然气等铁路运输装备安全技术研究和配套装备创新升级，努力打造适应全品类物流的铁路现代物流装备体系。

四是推动铁路物流场站转型升级。在科学有序推进铁路建设的同时，紧密对接国家物流枢纽总体规划，在全国建成了165个铁路物流基地，有效融入物流园区、产业园区、港口及边境口岸，并结合现代物流发展需要，持续完善铁路场站多式联运、仓配中心等综合服务功能，有力促进了货运场站转型升级。加快推进铁路专用线建设，提升专用线运营服务质量，重要枢纽联通水平与集疏运效率不断提高，80%左右的货物集中在8000余条专用线到发，减少了货物的短途倒装作业，降低了物流成本。

五是提升铁路物流服务品质。持续深化95306货运服务平台建设，全力打造便捷高效的智慧服务平台，实施货运业务全流程网上办理和集中办理，提供7×24小时全天候服务，开发货物全程追踪、到达预测通知等新功能，客户可以随时、随地通过网上办理各项货运业务，动态掌握货物位置信息，客户服务体验显著改善。下一步，95306还将陆续推出多式联运“一单制”运输、物流金融、网络货运平台、海运订舱等服务，为客户提供更加强大的门到门全程物流综合服务。同时，与海关总署积极合作，创新铁路快速通关模式，实现出口货物在内地办结海关手续，大幅提升了口岸通关和运输效率，提高了国际产业链供应链韧性和安全水平。

该负责人强调，铁路货运改革创新持续深化，铁路现代物流体系建设加快推进，极大提升了铁路物流产品的运营品质和市场竞争力，为广大客户提供了高效便捷的现代物流服务，对于降低全社会物流成本、服务实体经济发展、建设全国统一大市场具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)

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