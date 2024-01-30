中央气象台发布大雾黄色预警
2024年01月30日08:50 | 来源：人民网
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人民网北京1月30日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，1月30日白天，黄海西部海域、东海西部海域、北部湾北部海域、琼州海峡、莱州湾、山东半岛沿岸海域、江苏沿岸海域、长江口及杭州湾附近海域、浙江沿岸海域、福建北部沿岸海域、广东西部沿岸海域将有能见度不足1公里的大雾。
此外，1月30日早晨至上午，河北南部、山东东部、浙江北部和东部、福建东部、湖南中部、江西中部、贵州中南部、云南中部和东部、广西北部和南部、广东北部和西南部、海南北部等地的部分地区有能见度不足1公里的大雾天气，其中，河北南部、浙江北部、湖南中部、贵州中部、云南中部和东部、广东北部等地的部分地区有能见度不足500米的浓雾，局地有能见度不足200米的强浓雾。
防御指南：
1、由于陆地能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。
2、机场、高速公路、轮渡码头采取措施，保障交通安全。
(责编：杨虞波罗、高雷)
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