人民网北京1月30日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，预计1月31日至2月5日，我国中东部地区将进入入冬以来持续时间最长、影响范围最广的雨雪冰冻天气过程。10省份将出现暴雪或大暴雪，河南、河北、山东、辽宁、湖北等地的日降水量或累计降雪量具有极端性，河南、湖北、安徽、湖南、贵州5省将出现冻雨。

中央气象台首席预报员孙军提示，正值春运返乡高峰期和冬季农业生产重要时期，需高度关注此次天气对农业生产和交通出行的不利影响。

孙军介绍，由于高原槽活跃，南支槽偏深，天气形势东高西低，有利于暖湿气流北上，同时地面将有江淮气旋形成加强并向东北方向移动，有利于形成大范围强雨雪天气。

1月31日至2月5日，西北地区东部、华北、东北、黄淮等地有降雪，江汉、江淮西部和北部、湖南西北部、贵州中北部等地有雨转雨夹雪转雪，上述大部有中到大雪，部分地区有暴雪，局地大暴雪或特大暴雪；长江中下游及以南有中到大雨，部分地区暴雨。

其中，交通枢纽河南作为此次过程的降雪中心，降雪量异常之大，需引起高度重视。

1日至4日，河南南部、湖北中西部、安徽中北部、江苏北部、山东南部、湖南中北部、贵州东部等地有冻雨。

“这样大范围又位置偏北的冻雨不算多见，也是本轮雨雪过程中需要特别关注的点。”孙军说。

本次过程具有雨雪量大、覆盖范围广、持续时间长、冻雨范围大、降水相态复杂、部分地区日降水量或累计降水量具有极端性等特点，为今冬以来持续时间最长、出现冻雨省份最多的雨雪天气过程，河南、山东、河北、辽宁、湖北等地日降水量或累计降雪量接近或超过历史同期。

1月29日，农业农村部和中国气象局联合发布雪灾风险预警。气象部门提示，目前北方冬麦区大部冬小麦处于越冬期，墒情充足，雨雪天气对冬小麦安全越冬无明显不利影响。但设施农业存在雪灾风险，雪压易导致简易或老旧大棚变形受损，棚内作物、蔬菜瓜果等受冻。南方降水偏多，将使长江中下游及其以南大部地区土壤过湿程度加重，不利于油菜、经济林果等恢复生长。

各地应加强设施农业生产管理，防范低温和较强降雪天气的不利影响，提前做好棚舍加固与保温防冻工作；在降雪量大的地区，应及时清扫棚膜积雪，防止积雪压垮棚体，造成蔬果受损；同时，注意合理调节棚内温湿度，做好设施增温补光、肥水管理，最大程度减轻降雪和寡照天气的不利影响。

此外，长江中下游及其以南部分地区土壤过湿程度加重，不利于前期受冻的油菜、经济林果等恢复生长，建议及时清沟理墒，排涝降渍，减轻湿渍害与前期寒冻害的叠加影响。

目前已进入春运返乡高峰期，雨雪冰冻天气对公路、铁路、航空等都将造成较大影响，且雨雪影响严重地区位于我国中部交通枢纽省份，建议各地提前做好各项应急准备工作，加强交通安全、城市运行等管理工作，提醒公众密切关注气象部门发布的最新天气预报，合理安排出行计划；河南南部、湖北、安徽北部、湖南中北部、贵州东部等地有关部门做好电力和通信设施巡检。江南、华南等地注意防范持续降雨和局地强降雨可能引发的地质灾害，并做好防雷工作。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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