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业界：优化上市公司结构 提升上市公司可投性

2024年01月30日11:07 | 来源：人民网
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人民网北京1月30日电 （黄盛）部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议于1月29日召开。会议指出，各相关地方、部门要落实中央经济工作会议和中央金融工作会议要求，通过调研认真解决上市公司发展中面临的具体困难和问题，加大对优质上市公司支持力度，以推动上市公司高质量发展助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。

 多位业内专家表示，上市公司质量是资本市场最重要的基本面。上市公司质量高，企业估值基础才能扎实，资本市场表现才能稳定，对投资者的回报才能更高，投资者的投资意愿才能更强。此次会议部署的工作，突出体现在着力帮助上市公司解决实际困难问题、推动优化上市公司结构、提升上市公司可投性方面，把推动上市公司业绩改善和投资意愿修复作为推动经济稳中求进、以进促稳、先立后破的重要举措。

清华大学五道口金融学院副院长田轩表示，提高上市公司治理水平，是提高投资标的价值、巩固股指向好走势的根本。具体来说，应通过内外兼修、以内为主的方式，在《推动提高上市公司质量三年行动方案(2022—2025)》的纲领指引下，扎实上市公司发展根基、拓展上市公司发展活力，为经济高质量转型升级提供坚实支撑。

“从外部来说，要坚守‘建制度、不干预、零容忍’的方针，在进一步优化融资供给的同时，为市场进出通道把好关，处理好政府和市场的关系。”田轩说，从内部来讲，应该通过一列监管规则的优化，引导上市公司“对症下药”，以更主动的作为加紧修炼“内功”。

上市公司是经济高质量发展的重要微观基础，推动上市公司高质量发展有助于高水平科技自立自强、加快建设现代化产业体系，有助于增强市场信心。

南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，提振市场信心需要从多个方面入手，包括强化监管和规范市场行为、提高市场透明度、促进优质企业上市、加强投资者教育、优化发行审核流程以及推动资本市场改革等。其中，优化规范IPO定价和提升上市公司质量是重中之重。

中泰证券首席经济学家李迅雷认为，上市公司高质量发展是可投性提升的基础，只有企业质量提高了，企业才有投资价值，才有可投性；同时，可投性也是评价上市公司高质量发展的标准之一。

李迅雷认为，提升上市公司可投性需要进一步加强信息披露及市值管理机制建设，主动释放公司基本面变化信息，可以优先在国有控股上市企业中试点增加披露信息的频次和内容，提高上市公司信息透明度，帮助投资者价值发现，促进市场理性估值；也需要增强公司内部治理，强化上市公司董监高等人员以及大股东或实际控制人的义务与责任，增强经营稳健性。此外还可以通过建立更加严密有效的监管制度以及强化追责机制等，完善投资者保护机制，建立中小股东保护机制保障投资者权益。

另据了解，证监会在2024年系统工作会议上也明确提出大力推动提升上市公司的可投性，包括更加积极开展回购注销、现金分红，强化上市公司回报投资者意识，研究从信息披露角度加大对低估值上市公司的约束等。

也有业内人士认为，未来还需要市场各方参与者共同努力提升上市公司可投性。保荐机构、会计师事务所等中介机构要充分发挥作用，更加关注企业的可投性。同时也要加大对中介履职质量的评估，将公司上市后的市场表现、投资者回报水平作为重要的评价标准，倒逼中介机构在入口端真正发挥“看门人”责任，同时支持上市公司利用发行股份、可转债等市场化工具、通过市场化的并购重组做优做强，在常态化退市格局基本形成的基础上，坚决“应退尽退”，及时出清缺乏投资价值的企业。

(责编：郝帅、高雷)
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