新华社沈阳1月30日电（记者王莹）由沈阳航空航天大学名誉校长、辽宁通用航空研究院首席科学家、中国工程院院士杨凤田主持研制的世界首款四座氢内燃飞机原型机29日在辽宁省沈阳市法库财湖机场成功首飞。据试飞员反馈，飞机动力充足、振动较小、操纵性能良好。首飞为下一步持续性试飞奠定了坚实基础。

该机型的验证机于2023年3月25日在沈阳完成验证试飞，是我国自主研制的第一架以氢内燃机为动力的通航飞机。该验证机搭载的是中国第一汽车集团有限公司基于“红旗”汽油机研发的国内首款2.0L零排放增压直喷氢燃料内燃机，功率为80千瓦。

验证机首飞完成后，杨凤田院士团队结合未来应用场景不断推动技术完善，沈阳航空航天大学、辽宁通用航空研究院、中国第一汽车集团有限公司研发总院、北京锐翔氢能飞行器科技研究院有限公司等单位组成协同攻关团队，进一步提升发动机功率以达到在通航机场的正常运行要求。本次首飞飞机主要核心部件初步实现国产化，发动机功率经台架测试达到了120千瓦。

这款氢内燃飞机是辽宁通用航空研究院研制的“锐翔”电动飞机系列产品。经过13年艰苦攻关，“锐翔”电动飞机已经形成了双座、四座，陆上、水上，有人、无人，电动力、氢动力、混合动力等完整的新能源飞机谱系，形成了系列化、族谱化发展格局。

沈阳航空航天大学原校长、辽宁通用航空研究院首席技术专家孙小平介绍，氢燃料内燃机飞机是以氢燃料作为推进能源的飞机，其碳排放量接近为零。随着人们对清洁能源的愈发重视以及航空领域碳排放愈发严格的控制，未来氢能飞机将会更受青睐。通过氢能飞机的研制与运营，推动氢能航空全产业链发展，可以推动我国在绿色航空领域培养形成新质生产力，培育低空经济新兴战略性产业。

据悉，该飞机计划于2024年4月整机赴德国参加航展，并进行地面带螺旋桨运行演示。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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