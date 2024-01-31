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有效降低全社会物流成本

金观平
2024年01月31日08:27 | 来源：经济日报
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原标题：有效降低全社会物流成本

　　物流成本水平是国民经济发展质量和综合竞争力的集中体现。2023年底召开的中央经济工作会议明确提出，有效降低全社会物流成本。这不仅为高水平建设现代物流体系、推动高质量发展指明了方向，也对进一步推动物流业降本增效提出了具体要求。

　　物流业一头连着生产，一头连着消费，是畅通国民经济循环的重要一环。有效降低全社会物流成本，对促进产业结构调整和区域协调发展、培育经济发展新动能、提升国民经济整体运行效率具有重要意义。

　　近年来，我国加快构建内外联通、高效便捷的物流网络，社会物流成本水平稳步下降。2023年前三季度，社会物流总费用与GDP的比率为14.3%，较2022年同期下降0.4个百分点。降幅虽然不大，但收获的是实实在在的效益。

　　纵向看，经过多年发展，我国物流运行效率持续提升；横向看，与发达国家相比，我国社会物流总费用占GDP的比重仍然较高。全链条运行效率低、成本高，仍是物流业面临的突出问题。

　　当前，传统物流“低价格、低效率、低效益”的发展模式，已经无法适应实体经济高质量发展的要求，迫切需要立足全局，寻找新时期发展的战略路径，用更加专业化的服务达到规模效应，实现提速降本。

　　一方面，要深化关键环节改革，降低物流制度成本。持续完善证照和许可办理程序。加快运输领域资质证照电子化，推动线上办理签注。优化大件运输跨省并联许可服务，进一步提高审批效率。推动港口、口岸等场所作业单证无纸化，压缩单证流转时间，提升货物进出港效率。另一方面，要进一步加大物流基础设施建设，特别是偏远农村地区，要加强公路、铁路、港口、航空等关键领域建设，通过发展多式联运，促进各种运输方式之间的无缝衔接，进一步提高物流效率。

　　需要厘清的是，社会物流成本不等于物流直接成本，降低物流成本也不是简单降低物流价格。高质量发展需要高质量的物流服务，而高质量的物流服务也需要适当的物流直接成本。物流企业要始终把服务放在第一位，不断下沉网络，将服务触角延伸至生产、仓储、配送等环节。同时，还要创新服务产品，让寄递服务深刻融入实体经济一体化供应链服务环节，帮助客户降低经营成本、创造更多市场需求。

(责编：方经纶、陈键)
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