本报记者 马春阳

原标题：进一步开放银行间债券市场

为深化债券市场对外开放，进一步便利境外机构投资者流动性管理，中国人民银行近日发布《关于进一步支持境外机构投资者开展银行间债券市场债券回购业务的公告（征求意见稿）》。

近年来，我国债券市场对外开放不断深化，境外机构投资者数量和投资规模持续增长，其通过债券回购业务开展流动性管理的需求较为强烈。

根据《公告》，进入银行间债券市场的境外机构投资者基本均可参与债券回购业务，包括现有框架下的境外人民币清算行及参加行、境外央行、国际金融组织、主权财富基金，以及新增的境外商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司及其他资产管理机构等各类金融机构和养老基金、慈善基金等中长期机构投资者。

在业内人士看来，银行间债券回购的进一步开放，与“债券通”“互换通”相互促进、协同发展，是我国金融市场高水平对外开放的重要里程碑，有助于满足境外机构日益增长的投融资需求，以及对风险对冲管理和流动性管理工具的需要，进一步提升人民币国际化水平。

债券回购是国内外金融市场重要的短期资金融通工具，在服务货币政策调控和传导、拓宽资金融通渠道以及促进利率市场化方面具有重要意义。2021年，在充分借鉴国际市场主流回购经验基础上，多标的券买断式回购业务面向市场推出，定价机制及存续期票息处理方式与国际相接轨，进一步提升了买断式回购融资便利度。发展至今，银行间市场债券回购已成为最重要的货币市场交易品种。2023年，全年交易规模达到1674万亿元，日均成交约6.7万亿元。

“我国银行间市场债券回购发展迅速，交易品种不断丰富，对外开放不断深化。”川财证券首席经济学家陈雳表示，债券回购开放是推动金融制度型开放的重要举措，将进一步丰富外资对中国市场的交易品种、提升交易便捷度，满足更多境外投资者的流动性管理需求。

“境外机构投资者可交易品种及风险对冲工具不断丰富，其对债券资产流通使用和人民币资金流动性管理的需求也越来越强烈。”中国外汇交易中心有关负责人认为，扩大债券回购境外参与主体，既有效响应了境外机构的交易需求，也利于促进境外机构投资者深度参与中国债券市场。

“对外开放的回购形式也充分结合并尊重了境内外机构投资者的交易习惯。根据公告，境外机构投资者开展的债券回购采用担保品过户的形式，这一安排与国际主流回购实践相接轨，可有效降低境外主体参与门槛，助力推动制度型开放。”上述中国外汇交易中心有关负责人说。专家认为，中国经济的长期向好、金融业的持续开放以及债市投资便利度的提升，将使得中国债券市场对外资的吸引力不断增强，并成为境外机构全球配置的重要选择。

(责编：方经纶、陈键)

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