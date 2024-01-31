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《2023年第四季度中国外资营商环境调研报告》显示：

外企对中国营商环境满意度提升

本报记者 朱 琳
2024年01月31日08:30 | 来源：经济日报
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原标题：外企对中国营商环境满意度提升

　　1月30日，中国贸促会发布《2023年第四季度中国外资营商环境调研报告》显示，该季度受访外资企业对中国营商环境满意度持续提升，所有指标“满意”及以上评价占比均较三季度有所提升。

　　《报告》显示，对“获取经营场所”“市政公用基础设施报装”“办理结业手续”“跨境贸易”“市场准入”“纳税”“解决商业纠纷”等指标评价“满意”及以上的企业占比超90%；从市场预期看，近70%受访外资企业仍看好未来5年中国市场情况，环比上升约1.8个百分点，认为中国市场吸引力有所上升或持平的受访外资企业占比超90%；从经营情况看，超90%的受访外资企业预期未来5年在华投资利润率将持平或有所提高，环比上升约5.8个百分点，有在华增资意向的企业环比上升约4.5个百分点。

　　据介绍，2023年四季度，中国贸促会对近600家外资企业开展调研，68%的受访外资企业是小微企业，65%的企业在华产业布局集中在加工制造环节。《2023年第四季度中国外资营商环境调研报告》在此基础上编制完成。

　　中国贸促会新闻发言人杨帆表示，综合全年调查数据看，八成以上受访外资企业对2023年中国营商环境评价为“满意”以上，九成以上认为中国市场富有吸引力，近七成看好未来5年中国市场前景。“这说明，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，中国市场对外资的‘磁吸力’将越来越强。”

　　在当天举行的例行新闻发布会上，中国贸促会还发布了《2023年度中国营商环境研究报告》。报告显示，2023年，近九成受访企业对营商环境评价为“满意”及以上，受访企业对中国营商环境总体评价为4.36分（满分5分）。

　　报告显示，从经营与投资情况看，“利用本地资源”和“建立生产基地”是企业新投资设厂的主要原因；超七成受访企业收入持平或增长，其中近八成受访高新技术企业实现收入持平或增长。

　　《报告》显示，2023年中国营商环境建设成就主要体现在政府转职能提效能持续推进、财税服务进一步提质增效、开放型经济体制加快形成、基础设施建设不断完善等方面。

　　“打造市场化、法治化、国际化的营商环境，是进一步稳定社会预期、提振发展信心、激发市场活力的重要举措。”杨帆表示，近年来，各地区、各部门不断加大营商环境重点领域改革力度，中国营商环境持续优化改善。

　　杨帆表示，对比历年《报告》数据，2019年至2023年，受访企业对中国营商环境的评价总体呈上升趋势，评价提高0.06分（总分为5分）；从分项指标看，受访企业对10个指标评价有所提高，其中科技创新、基础设施、人力资源指标评价显著提升，5年来分别提升0.13分、0.12分和0.11分；从区域看，受访企业对西部地区营商环境评价提升最快，5年来提升0.27分；从行业看，受访高新技术产业、服务业企业获得感最强，5年来分别提升0.09分和0.13分。

(责编：方经纶、陈键)
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