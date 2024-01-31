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更好满足“银发潮”下多元需求

邓 浩
2024年01月31日08:31 | 来源：经济日报
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原标题：更好满足“银发潮”下多元需求

　　国务院办公厅近日印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出4个方面26项举措。这是对中央经济工作会议有关要求的贯彻落实，也释放出加快建设老龄事业和养老服务体系的明确信号。

　　国家统计局数据显示，2023年末，我国60岁及以上人口29697万人，占全国人口的21.1%，其中65岁及以上人口21676万人，占全国人口的15.4%。这意味着我国已全面进入中度老龄化社会。预计今后10年，每年还将有超过2000万人的新增老年人。满足数量庞大的老年群众的多方面需求、妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关国家发展全局，事关百姓福祉，需下大气力应对。

　　近年来，我国实施积极应对人口老龄化国家战略，将关系每一个家庭幸福感的家事上升为国事。《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》强调，大力发展银发经济，推动老龄事业与产业、基本公共服务与多样化服务协调发展，努力满足老年人多层次多样化需求。这也为各地发展银发经济提供了遵循。

　　人口老龄化是今后较长一段时期我国的基本国情。在“银发潮”对基本公共服务带来挑战的同时，还要看到其中蕴含的新机遇。银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和。随着老年人口数量扩大，以及生活水平提高和健康预期提升，老年人口的消费潜力在持续增长、消费意愿和能力在不断增强。发展银发经济是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要举措，既利当前又惠长远。

　　银发经济涵盖了老龄事业和老龄产业全领域，虽然前景广阔，当下却面临着发展不平衡不充分等现实问题。发展银发经济，要坚持问题导向，使有为政府和有效市场更好地结合，形成多方合力共同促进之势。为此，应切实履行政府保基本、兜底线的职责，加强老年人基本民生保障，增加基本公共服务供给；运用好市场机制，充分发挥各类经营主体和社会组织的作用，更好地满足老年人多层次多样化的需求。

　　建设老龄事业和养老服务体系，还要持续完善相关政策措施，重点解决好老年人居家养老、就医用药、康养照护等急难愁盼问题，还要重视老年人精神文化生活，引导老年人保持老当益壮的健康心态，发挥正能量。让老年人安享幸福晚年，离不开全社会的关爱与温暖。在这样的目标下，无论是建设更多老年大学，推进手机应用程序适老化改造，鼓励老年人在社交平台通过直播、短视频记录生活、展现自我，还是倡导家庭成员多与老年人进行情感交流，都是题中之义。

　　（中国经济网供稿）

(责编：方经纶、陈键)
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