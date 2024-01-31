原标题：淘宝发布《淘宝隐藏土特产报告》：102个“隐藏特产”背后是102个产业新赛道

今年冬天的第一个网红城市哈尔滨，不仅带火了大江南北对于冰雪的热情，也让全国人民知道了：“原来蔓越莓咱们家门口就能产！”随即，更多隐藏特产开始走进大家的视线。

1月30日，淘宝发布《淘宝隐藏土特产报告》，根据2023年平台上农产品的销售规模、消费规模、新增开店量等数据，共整理收录了全国范围内102个和蔓越莓一样还待打开知名度的“隐形土特产”。除了前段时间被网友们陆续发掘的六安鹅肝、铜仁抹茶，齐齐哈尔的和牛、云南腾冲的蟑螂干也不断刷新着网友们的认知，该报告也被不少网友称为“地理考试的新题库”。

《淘宝隐藏土特产报告》显示，云南、山东、江苏、黑龙江和安徽系隐藏土特产最多的五个省份，云南省以12项隐形土特产跃居第一，其中不仅包含水果、坚果、菌类，鱼类，甚至还有大理的威士忌。

位于我国西南边陲的云南，依托独特的地理环境和气候条件，再加上丰富的地貌环境，成为不少动植物的理想繁育基地，各种“洋特产”也在云南培育扎根，实现本土化培育。

而云南带给我们的惊喜也确实不止松茸饼干，除了已经大规模市场化的保山咖啡、临沧夏威夷果、红河蓝莓等，“腾冲蟑螂干”也逐渐进入了大众视野。腾冲市农业农村局信息显示，2022年，云南腾冲建成了3.5万平方美洲大蠊（俗称蟑螂）养殖基地，实现产量350吨（干品），产值3.5亿元。蟑螂干因为其独特的药用价值，已然成为腾冲的一个全新的产业。

据了解，淘宝上云南售卖的美洲大蠊干或干粉的店铺有近百家，以美洲大蠊为主要原材料的洁面皂、面膜在平台也均有销售。

离海最远的西北地区也因可以规模化养殖海鲜水产让不少网友大呼惊奇。甘肃张掖与宁夏榆林的南美白对虾、陕西渭南的大闸蟹、青海龙羊峡的虹鳟鱼，还有在去年9月就已经卖向江浙沪的新疆冰山雪蟹、去年天猫双11第一次走出新疆的阿勒泰冷水鱼……科学技术人员在广袤的土地上一次又一次的探索尝试，在内陆地区模拟出一片适合“海鲜们”生存的人造海域，不断迭代技术让很多不可能变为了可能，鄂尔多斯的盐碱地甚至变废为宝，不仅孕育出新的食材，更是改善了当地的生态环境。

国产性价比高端食材端上万千餐桌

黑松露和鹅肝、鱼子酱被誉为世界三大珍馐。在很长一段时间里，它们通常和“进口”“高价”这两个词联系在一起，在高级餐厅里以克重点单，成为不少人望而却步的菜品。

而今，高端食材依然是老饕们的心之所好，但这些食材的国产化却给了食客们更丰富的选择。国产培育的鹅肝、和牛、鱼子酱等高端食材在安徽、山东、浙江等多地“安家落户”，规模化培育下，价格也统统被 “打下来”。

《淘宝隐藏土特产报告》显示，产自国内的鱼子酱、鹅肝、抹茶等食材比进口食材的价格要低了一半左右，更具性价比的国产高端食材被端上了万千餐桌。

目前，中国的鱼子酱产量占全球的六成，而中国最大的鱼子酱生产企业在浙江。

“早在1998年，我们的初创团队就创立了中国水产科学研究院鲟鱼繁育技术工程中心，踏上了鲟鱼繁育和养殖产业之路。如今，我们的养殖量在全球排名第一。”杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司常务总经理夏永涛对记者说：“通过天猫，我们的鱼子酱从原产地直达餐桌，消费者以远低于米其林餐厅的价格就能享受到。目前我们在天猫的年销售额超过千万。”

夏永涛表示，随着不少年轻人开始尝试将鱼子酱带入日常，质量有保证、价格能负担的国产鱼子酱收获了越来越多消费者的喜爱，高复购率恰恰证明国产鱼子酱通过天猫走进了千家万户。

除了食材，“洋酒”的本地化探索也正在如火如荼地进行中。威士忌、白兰地、伏特加也迎来了国产新风潮。

近年来，酿成一款“本地味道，国际视野”的中国威士忌成为众多酒企的目标。不少国内品牌开始大力发展国产威士忌，国外品牌也纷纷到国内建酒厂，尝试本土化酿造。

2023年9月底刚刚在天猫开设青岛酒类旗舰店的负责人张受圣表示，青岛威士忌于2023年6月正式上市，品牌主打款700ml的价格在299元左右，口味更接近国人的喜好，偏向柔和。“与进口威士忌打开国内市场的方式不同，我们品牌目前布局规模，线上占比达到了40%，且线上线下同价。”

张受圣说，“作为正在打开品牌知名度与认可度的国产威士忌，线上运营是不可忽视的阵地。天猫旗舰店开店以来，每月访客、销售、搜索都增长超过了100%。消费者90%是男性用户，年龄段集中在31-35岁，山东最多，其次是广东。”

报告显示，以市场常规的700ml/瓶的包装为例，国产威士忌均价为242.2元，是同规格进口威士忌价格的五分之一左右。而国产威士忌消费前十的城市中，有9个都是南方城市。

特色农业资源市场广阔潜力巨大

在产研共同努力下，诸多农作物逐步实现了本土化、现代化、产业化。先进的水产养殖技术，让内陆省份民众享受到本地产的海鲜；广泛的育种引种行动，让老百姓吃得起“超级水果”；对农业产业集群的探索，让全球高端食材走下神坛，走进 平民生活。曾经“吃不上”的珍馐美味，如今也能以亲民的价格出现在一日三餐的选项之中。

广州市农村科技特派员、华南农业大学食品学院副教授黎潘表示，我国地大物博，农业资源非常丰富。然而，目前仍有许多资源未被挖掘和开发。农业资源是农产品加工全产业最重要的一个环节。《淘宝隐藏土特产报告》的发布，为挖掘特色农业资源、发展特色优势产业提供有效信息。同时，通过现代食品加工技术实现产业化，打造千万爆品，对地方利用当地特色优势资源，精准实现当地农业产业高质量发展有重要意义。

扎根“土”，体现“特”，形成“产”，百余个打破了信息差的“隐藏土特产”，背后不仅是多元、充足的内需动力，更展现出一个广阔的消费市场，“隐形土特产”正成为推动各地产业振兴的潜力股。

(责编：董童、李源)

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