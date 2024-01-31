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细颗粒物平均浓度下降，地表水水质优良断面比例上升——

科技支撑美丽中国建设

本报记者 李 禾
2024年01月31日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：科技支撑美丽中国建设

在生态环境部1月30日举行的新闻发布会上，生态环境部新闻发言人裴晓菲说，2023年，全国生态环境系统协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，生态环境治理取得新成效。

数据显示，2023年，全国地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为30微克/立方米，优于32.9微克/立方米的年度目标，比2019年下降了16.7%，优良天数比率达85.5%；全国地表水水质优良（Ⅰ—Ⅲ类）断面比例为89.4%，同比上升1.5个百分点；全国受污染耕地和重点建设用地安全利用得到有效保障。

数字化治理体系智慧高效

科技是美丽中国建设的重要支撑。生态环境部办公厅副主任李红兵说，信息技术赋能生态环境治理取得新提升，推动政务高效运转取得新进展。

目前，生态环境部建设了智慧高效的数字化治理体系，构建生态环境综合管理信息化平台。该平台集成生态环境、气象、水利、交通、电力等数据，形成环境质量、污染源、自然生态等9类数据资源，完成大气、行政许可、土壤执法等40余个专题应用，实现“一图统揽、一屏调度”。

李红兵说，生态环境部还在持续深化空气质量保障和监督帮扶、水环境、污染地块、项目环评、排污许可、碳市场等基础数据空间展示和业务化应用场景开发，开辟执法监督线上战场，做到“污染防治攻坚战推进到哪里，信息化就覆盖到哪里”。

通过信息化手段，生态环境部推动职能履行流程优化、模式创新和效率提升。“我们还推动数据共享共用，建成各类主题库、专题库，向各地和国务院有关部门提供200余项数据资源共享服务，接入并综合开发利用人口、气象、水利、电力等多元数据，为提升生态环境领域综合研判、科学决策和精准监管提供大数据支撑。”李红兵说。

区域环境质量持续提升

《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》提出，打造美丽中国先行区。生态环境部综合司司长孙守亮说，生态环境部高度重视区域重大战略生态环保工作，与有关地方合力开展有益探索，为推进美丽中国先行区建设打下了良好基础。

从区域生态环境质量来看，京津冀、珠三角、长三角地区，与2014年、2018年相比，2023年PM2.5浓度分别下降了57.3%、23.8%，地表水Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例分别上升了36.4、14.3个百分点。长江干流连续4年、黄河干流连续2年全线水质保持Ⅱ类。

孙守亮说，各地还不断创新差异化的区域政策。其中，京津冀探索区域大气污染防治协同立法，优化区域统一的重污染天气应急联动协调机制；粤港澳深化生态环保合作交流机制，协商处理空气、饮用水、固体废物等区域性环境难题；长三角率先开展减污降碳协同创新试点，实施生态环境领域信用联合奖惩；长江流域推进水生态考核，川渝两地率先建立危险废物跨省转移“白名单”；黄河流域开展并完成2.6万余个历史遗留矿山污染状况调查工作等。

裴晓菲说，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是全面推进美丽中国建设的重要一年。生态环境部将突出精准治污、科学治污、依法治污，以美丽中国建设为统领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长；抓好推进美丽中国先行区建设、打好污染防治攻坚战、推进生态环境领域科技创新等重点任务。

（科技日报北京1月30日电）

(责编：方经纶、陈键)
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