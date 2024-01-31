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我国科学家在全球科技治理中影响力不断提升

2024年01月31日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：我国科学家在全球科技治理中影响力不断提升

　　科技日报北京1月30日电 （记者孙瑜 代小佩）30日，中国科协第十届全国委员会第八次会议在北京召开。中国科协主席万钢在工作报告中指出，2023年我国科学家在全球科技治理中的影响力不断提升，国际科技界“朋友圈”越来越大。

　　“我国科学家不断走上国际舞台，国际组织任职层级提升。”万钢在报告中指出，2023年，19位科学家成功竞选国际科技组织重要职务，科协系统1000多位专家在600多个国际组织任职。如，中国科协常委薛其坤担任亚洲科学理事会管理委员会委员，山东省科协主席凌文当选世界工程组织联合会执委等。

　　我国科技期刊对全球创新思想和一流人才的汇聚能力明显提高。根据SCI统计数据，科技期刊卓越行动计划实施四年多来，影响力进入本学科国际排名前5%和前25%的期刊数量分别增长5.6倍和1.8倍。

　　2023年，我国在民间科技人文交流方面也取得进展。中国科协发挥主场民间科技外交优势，打造综合性、前沿性交流平台，世界科技与发展论坛、世界公众科学素质促进大会等国际活动影响力不断提升。据了解，2023年累计有40多个国家（地区）的数千名科学家和企业家来华参加各级科协活动，世界新能源汽车大会首次在海外举办，推动深化全球汽车产业合作。

　　国际科技界“朋友圈”越来越大。我国与俄、美、德、日等国家科技组织持续推进机制性交流，与印度尼西亚、马来西亚等国家新签及续签双边合作协议19份。“一带一路”科技和科普合作项目覆盖五大洲136个国家和地区。

　　中国工程师和企业“走出去”的成效也很显著。中国工程师联合体与新加坡工程师学会等组织实现会员资格互认，与马来西亚、印度尼西亚等加强工程能力标准互认，中国化工学会、中国标准化协会等全国学会积极参与国际工程能力评价工作。

　　万钢在报告中说，2024年，中国科协将继续发挥民间科技外交骨干作用，深化国际民间科技人文交流，“建用并举”加快国际科技组织建设，支持中外青年科技人员交流，办好海智离岸创新创业基地，打造开放创新生态。

(责编：方经纶、陈键)
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