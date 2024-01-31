原标题：车辆轨迹监控系统提升进境动物检疫监管效能

科技日报讯 （记者陈曦 通讯员祁喜柯）“两批种牛同时集中进境，运输时间长，多亏了车辆轨迹监控系统的帮助，我们顺利完成任务。”1月26日，天津海关所属宁河海关动检一科科长李富文对记者说。

前不久，两艘装载进境种牛的船舶先后停靠在天津临港和新港码头。在口岸海关登临检疫后，两批种牛将从口岸卸离，运往天津辖区进境动物隔离场进行隔离检疫。在整个运输过程中，天津海关利用车辆轨迹监控系统，对种牛从码头到隔离场进行全程监控，确保种牛顺利到达隔离场。

据了解，车辆轨迹监控系统是海关利用大数据、云计算和地理信息系统（GIS）等技术开发的智能监控系统，可以对货运运输车辆的运行状态、实时位置信息进行可视化监控。该系统通过对车辆地理坐标定位、停靠时长监控，确保运输车辆按照规定路线行驶，对于异常情况及时预警提示，保障进境动物途中运输过程安全。

自2023年6月以来，天津海关已利用该系统完成278车次10557头进境动物的途中监管任务。

“利用车辆轨迹监控系统，海关可以实时采集车辆运行数据，对车辆运输轨迹开展实时监控，构建‘口岸—途中—隔离场’全过程闭环监管模式。”李富文说，天津海关已通过对车辆轨迹数据进行深度挖掘和分析，实现了途中监管模式向全方位监管模式转变。

同时，该系统的应用也有助于运输企业优化车辆安排，提升物流质量和效率。“有了天津海关车辆轨迹监测系统，我们可以根据海关发送的相关通知和提醒，及时优化车辆调度，第一时间处理途中突发情况。这不仅能节约人力和运输成本，还能最大程度地保障司机和动物的途中安全。”相关运输企业工作人员表示。

天津口岸是我国进境动物传统口岸。近年来，在进境动物检疫工作中，针对进境动物数量多、隔离场距离较远等特点，天津海关引入大数据、云计算、GIS、物联网等技术，积极开展智慧化监管的探索和应用，如应用门式通道扫描系统进行动物进场检疫、应用射频识别（RFID）技术开展样品采集、应用远程视频监控开展隔离检疫监管，探索打通进境动物从口岸到达到隔离放行的通关系统数据流，不断提升监管效能和服务水平，筑牢国门生物安全屏障。

(责编：方经纶、陈键)

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