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首例脑机接口设备人体移植完成

2024年01月31日08:36 | 来源：科技日报
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原标题：首例脑机接口设备人体移植完成

　　植入物示意图。图片来源：美国《新闻周刊》网站

　　植入物示意图。图片来源：美国《新闻周刊》网站

　　科技日报北京1月30日电 （记者张佳欣）据外媒报道，美国知名企业家埃隆·马斯克29日表示，他旗下的脑机接口技术公司“神经连接”于28日进行了首例脑机接口设备的人体移植，移植者目前恢复良好。马斯克在社交媒体平台X上发帖称：“初步结果显示神经元尖峰检测很有前景。”

　　去年5月，“神经连接”在猪、羊和猴子身上进行了数百次测试后，美国食品和药物管理局批准该公司进行脑芯片植入物的人体试验。9月，“神经连接”宣布为其植入式无线脑机接口的首次人体试验招募志愿者。

　　上个月，该公司表示正在寻找40岁以下的四肢瘫痪患者参加人体试验。试验时，外科医生将切除测试患者的部分头骨，然后由约2米高的名为R1的机器人接手，将64根装有电极的线植入患者的大脑中。电极被编程以收集大脑的有关数据，包括与运动意图相关的神经活动。之后，电极记录的这些神经信号将被发送回“神经连接”计算机进行解码。

　　马斯克在另一篇帖子中表示，“神经连接”的第一款产品将被称为“心灵感应”。

　　据报道，这款大脑芯片拥有1000个电极，旨在让人们通过“思考并点击”机制，思考想要做什么，从而以无线方式执行功能。

　　目前尚不清楚有多少人类志愿者参与这项技术试验。这项无线脑机接口的试验，旨在评估植入物和手术机器人的安全性。据该公司网站称，这项研究将评估脑机接口的功能，以使瘫痪患者能够用思维控制外部设备。该研究大约需6年时间才能完成。

(责编：方经纶、陈键)
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