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原标题：中国新能源汽车在海外市场受欢迎

2023年9月，在德国慕尼黑国际车展上，参观者在宁德时代展区进行咨询。本报记者 李 强摄

在2023年举办的第四十届泰国国际汽车博览会上，中国品牌新能源汽车广受关注。图为哪吒汽车展区。本报记者 杨 一摄

在阿联酋迪拜壹路集团汽车销售展厅，当地顾客体验东风风行品牌新能源汽车。本报记者 任皓宇摄

2024年1月24日，江苏省太仓港国际集装箱码头装卸作业繁忙有序，新能源汽车正在准备装船出口海外。张从余摄（影像中国）

比亚迪ATTO 3被英国新闻公司评选为英国2023年度最佳电动汽车，欧拉好猫在泰国罗勇新能源汽车制造基地正式下线，长城汽车阿曼经销网络正式投入运营，吉利旗下几何E车型成为卢旺达消费者的性价比之选……数据显示，2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，产销量连续9年位居全球第一。其中，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。

伴随整车出口提速，新能源汽车产业链也在加速“出海”。各大国际车展上，集成各种先进技术的爆款产品频出，中国品牌大放异彩，中国智能电动汽车技术获得海外市场认可。与此同时，中国车企纷纷在海外投资建厂，发挥技术优势，开启多样合作。中国新能源汽车在海外市场受欢迎，给中国制造增添新亮色。

欧洲——

深度参与国际市场竞争

新年伊始，上海外高桥海通国际汽车码头一派繁忙景象，“上汽安吉申诚”号汽车滚装船首航前往欧洲，船上一共搭载近5000辆中国自主品牌新车，其中约一半是新能源汽车；

在欧洲最大的汽车港之一——比利时泽布吕赫港，每周都有多艘来自上海、宁波等地的汽车滚装船靠港，码头停车场上的中国汽车多次进入欧洲媒体的镜头。

中国新能源汽车保持产销两旺发展势头，出口国家数量不断增加，欧美发达经济体逐步成为目标市场。去年德国慕尼黑国际车展上，中国整车、三电系统、汽车软件等领域超50家中国汽车产业相关公司精彩亮相。比亚迪、名爵、零跑、小鹏、阿维塔等中国汽车品牌吸引了许多参观者驻足了解、登车体验。

欧洲正成为中国汽车出口的一大增量市场。法国伊诺韦夫咨询公司1月8日公布的数据显示，2021至2022年，欧洲从中国进口的汽车数量猛增，中国生产的汽车在欧洲整车进口中的份额从第十跃升到第二。根据全国乘用车市场信息联席会数据，2023年中国出口的120.3万辆新能源汽车中，欧洲占比达38%，远超其他地区。比利时、英国、斯洛文尼亚、法国等国是中国新能源汽车出口欧洲的热门目的地。

2023年3月，欧盟理事会批准一项法规，决定从2035年起禁售会导致碳排放的新的燃油轿车和小型客货车。受政策和环保理念影响，欧洲新能源汽车市场迎来快速增长。中国新能源汽车以其优良的品质，在传统汽车巨头云集、要求严苛的欧洲市场中获得认可，为中国汽车产业深度参与国际市场竞争提供了良好机遇。

中国与欧洲在新能源汽车技术、产能、供应链等方面各有特点且高度互补。凭借各自的优势，中欧新能源汽车合作将进一步惠及消费者和产业，并为中欧合作开辟新的领域。

去年初，宁德时代德国图林根工厂正式启动，这是宁德时代在欧洲建立的第一座电池工厂，该工厂将为宝马、博世、戴姆勒等欧洲汽车制造商提供电池。此外，国轩高科、蜂巢能源等中国电池企业也先后在欧洲布局设厂投产。中国新能源汽车出口模式已经不仅限于整车出口，而是逐步拓展至在海外市场投资建厂，将完备的产业链向海外延展。

投行Evercore ISI分析师克里斯·麦克纳利预测，到2030年，中国产纯电动汽车或将占据欧洲市场15%的份额。路透社发文评论，中国作为全球最大的汽车市场，将继续引领全球汽车行业复苏。

东南亚——

助力新能源汽车产业快速发展

在泰国曼谷大型商场里的哪吒汽车海外直营店，记者遇到了陪朋友前来选车的曼谷市民威查猜。“过去我一直驾驶汽油车，油价越来越贵之后，我换了一辆哪吒新能源汽车，驾驶体验很不错。所以，当朋友需要换车时，我毫不犹豫地将他带到了这里。”威查猜对记者说。

中国企业在东南亚地区不断完善电动汽车配套服务，优化电动汽车使用环境，进一步激发消费者需求。长城汽车APP覆盖泰国85%的公共充电网络，长城汽车还推出G—Charge超级充电站，为泰国电动汽车用户提供更便捷的服务；中国石油国际事业新加坡公司下属企业新加坡石油公司与新加坡能源集团签署充电合作协议，加大布局车辆便利充电业务。据市场分析机构Canalys发布的数据，2023年上半年，中国新能源汽车在东南亚地区的市场份额达71.2%。

近年来，东南亚国家纷纷出台政策，扶持新能源汽车产业发展：泰国政府近期宣布了2024—2027年支持新能源汽车产业发展的系列新举措；马来西亚计划到2025年在全国建成1万个公共充电设施；新加坡政府计划到2030年，所有新注册车辆和出租车必须使用更清洁的能源驱动。随着一系列政策落地实施，中国车企也逐渐转变发展模式，由出口产品和服务转向关键零部件的本土化生产，推动新能源汽车产业链“出海”。

作为东南亚主要汽车生产基地，泰国近些年迎来越来越多中国企业投资生产新能源汽车，为当地带来相应产业链和技术，助力泰国提振经济、促进绿色发展。据统计，2023年宣布在泰国建厂的中国车企有长安汽车、上汽、比亚迪、哪吒等，规划总投资额超过100亿元。

去年12月，在泰国春武里府是拉差县，蜂巢能源工厂生产的首款电池包下线。蜂巢能源董事长兼首席执行官杨红新表示：“依托国内的动力电池技术与泰国本地的政策环境，我们将中国先进的锂电技术引入泰国，打造当地电池供应链体系，持续在新能源领域开拓市场。”

从蜂巢能源工厂向北驱车约20分钟，就来到位于春武里府班邦县的上汽正大新能源产业园。去年4月底，占地12万平方米的产业园区开工建设，园区将聚焦新能源汽车关键零部件的本地化生产。上汽正大总裁赵锋表示，新能源产业园将为泰国向绿色低碳社会转型提供有力支持。

市场分析人士表示，随着中国新能源汽车及其配套产品和服务的规模不断扩大，中国新能源汽车在东南亚汽车总销量中的占比有望进一步提升。

中东、非洲——

推动汽车产业电动化转型

埃及首都开罗，热闹繁华的穆罕迪森区，阿拉伯国家联盟大街上车水马龙。走进一家汽车展销店，一众知名品牌汽车中，来自中国的新能源汽车格外引人注目。

销售经理叶哈亚向本报记者介绍：“埃及很重视新能源汽车产业的发展。中国制造的新能源汽车进入埃及市场后，助力减少碳排放、降低污染、实现绿色出行，深受埃及人喜爱！”叶哈亚指着一辆中国制造的沃尔沃XC40纯电版汽车对记者说。

中国蓬勃发展的新能源汽车正在中东、非洲等地区占据越来越多市场份额，引领绿色低碳新潮流，成为当地汽车产业电动化转型的重要推动力量。

2022年10月，红旗新能源汽车成为首个加入阿联酋迪拜警车队伍的新能源汽车品牌；2022年底，吉利旗下的新能源商用车品牌远程汽车与阿联酋企业签署1000台新能源商用车订单；去年6月，比亚迪在阿联酋推出ATTO 3车型。“迪拜夏天骄阳似火、酷热难耐，40多摄氏度的气温几乎要把大地熔化，这对汽车的耐高温性能提出了很大的考验。ATTO 3通过了高温测试。”比亚迪在阿联酋的合作公司马吉德弗泰伊姆集团技术总监哈立德告诉本报记者。

去年7月，阿联酋内阁批准国家电动汽车政策，鼓励商业部门投资电动汽车充电站，以推进绿色交通的发展。受此影响，预计阿联酋电动汽车市场将在2022—2028年间以每年30%的速度增长。当地媒体称，这为更多中国制造汽车进入阿联酋市场提供了良好机遇。

在非洲许多国家，飞驰的中国制造电动汽车也已成为一道亮丽的风景线。在埃塞俄比亚，中国制造的大众ID车型已成为当地电动汽车市场的主流产品之一；在加纳，市场在售的有20多款中国制造的电动汽车，包括轿车、SUV和小型货车等车型；在津巴布韦和肯尼亚，比亚迪电动货车被广泛应用于物流和运输行业；在南非，上汽大通eDeliver 3和东风小康EC3是市场上的明星产品，销量逐年增长。

埃及《消息报》文章指出，由于价廉物美，中国品牌以及在中国制造的跨国品牌电动汽车，正在改写非洲汽车市场的版图。肯尼亚汽车销售商马库卡在接受本报记者采访时说：“中国电动汽车具有良好的性能和优秀的设计，不仅更好地满足了人们的出行和运输需求，也有助于减少空气污染。希望未来非洲与中国在电动汽车领域能够开展更多互利合作。”

(责编：方经纶、陈键)

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