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运力更充足、服务更优质 我国民航多措并举温暖旅客回家路

人民网记者 乔雪峰
2024年01月31日14:12 | 来源：人民网
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40天，90亿人次。1月26日，2024年春运大幕正式拉开帷幕。

今年春运期间，全社会跨区域人员流动量将创历史新高，据交通运输部预测，40天内大概有90亿人次出游、探亲、休闲等。其中，包括铁路、公路、民航、水运在内的传统营业性运输客运量，预计将达到18亿人次。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是历经三年疫情后，民航业固本培元、恢复发展的关键一年。1月30日，民航局副局长崔晓峰在“新春走基层”启动暨“安全乘机 文明出行”十大提醒语发布仪式上表示，春运期间民航旅客运输量预计将突破8000万人次，日均200万人次，有望创历史新高，群众返乡、探亲、旅游等出行需求较大。

春运期间出境游将迎来小高峰，日韩、东南亚等地将成为出行热点。崔晓峰指出，截至1月26日，在春运期间已安排国内定期客运航班计划68.51万班的基础上，民航局及民航各地区管理局已批复春运期间国内航线加班4282班，切实保障热点地区、热点航线旅客的出行需要。

此外，中国民航局政工办副主任郝雪松在启动仪式上发布了“安全乘机 文明出行”十大提醒语，分别是：“文明一言一行航程十全十美”“文明相伴 起落平安”“带文明出发 携平安回家”“君行白云间 文明走天下”“文明出行 安全第一”“和谐飞行 有爱相随”“文明上蓝天 出行更安全”“飞行安全无小事 文明乘机靠大家”“乘机需文明 维权须守法”“用飞行丈量世界 用行动塑造文明”。

崔晓峰表示，这十大提醒语，既是民航局对旅客朋友们的温馨提示，也是广大旅客在航空旅行中应当遵循的基本守则。“选择在春运期间发布十大提醒语，目的就是为了丰富春运文化内涵，更好地在全社会营造安全乘机、文明出行氛围，助力实现安全春运、温馨春运、和谐春运。”

随后，记者来到大兴机场，对春运期间机场运行情况进行了实地探访。记者在现场看到，机场客流较平时有了明显增长，到处都能看到推着行李箱、背着行李包的旅客。在办理乘机手续的柜台前，旅客已经排起了长队。记者还看到，机场志愿服务者们在机场航站楼前出入口、值机、安检、进港行李厅出口等关键点位为旅客提供引导服务。

大兴机场运行管理部业务经理陈华接受记者采访时表示，春运期间，大兴机场预计保障航班总量3.6万架次、旅客总量550万余人次，日均保障航班893架次、日均保障旅客13.9万人次，预计旅客出行高峰日将出现在2月8日（腊月二十九）及2月16日（正月初七）。

陈华表示，今年春运大兴机场客流以探亲、旅游出行为主，客流增长明显。国内客流在华南、华东、西南等传统热点区域，为确保运力充足，大兴机场联合驻场航司积极加密热门航线班次、增投宽体机执飞。

此外，航站楼各指廊入口处都配备一名“指廊管家”，为旅客提供一站式零延迟的服务。大兴机场指廊管家王海雅告诉记者，“指廊管家”主要提供旅客帮扶、特情处置、多语言翻译、失物招领快速返还、景观讲解及产品推介等十余项服务，为旅客提供一站式服务体验。

据王海雅介绍，截至目前，指廊管家已协同各单位帮扶老年旅客、首乘旅客万余次，因急客中转、寻人找物、老年人帮扶等高效贴心服务获得旅客的表扬、微博、锦旗千余次。

运力供给更充足，运输组织更高效，服务保障更优质，人们出行实现了从“走得了”到“走得好”的转变，一个人员和货物高效流动的中国，充满了生机和活力。

(责编：罗知之、高雷)
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