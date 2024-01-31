新华社北京1月31日电（记者赵文君）截至2023年底，全国登记在册个体工商户1.24亿户，占经营主体总量的67.4%，支撑近3亿人就业。

这是记者31日从国新办举行的“激发经营主体活力 助力经济高质量发展”新闻发布会上获悉的。

市场监管总局登记注册局局长任端平在发布会上介绍，2023年，全国新设个体工商户2258.2万户、同比增长11.4%，个体工商户发展总体平稳，活跃度和营收水平实现双提升。

近年来，市场监管总局建立与个体工商户常态化沟通交流机制，出台分型分类精准帮扶政策，明确“生存型”“成长型”“发展型”三型和“名特优新”四类个体工商户的认定机制和培育措施。

下一步，在提升个体工商户发展质量方面，市场监管总局将全面推进分型分类精准帮扶，建成全国统一的“个体工商户名录”，推动出台更为精准的政策措施。建成“全国个体工商户发展网”，探索运用市场化手段，有针对性地为个体工商户提供法规政策、市场供求、招聘用工、创业培训、金融支持等服务。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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