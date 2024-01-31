1月30日，湖州国晟钠电1号产品发布会在人民日报社新媒体大厦人民网一号演播厅举行。来自政、企、学、媒等领域的各界代表出席发布会，见证相关产品的发布，探讨钠离子电池产业发展路径。

“我们看好国晟选择的储能赛道、先进的技术储备、成熟的工艺路线、产品的稳定应用。相信国晟定会迎来新一轮更好的发展。”发布会上，浙江省湖州市湖州南太湖新区招商局局长朱多欢在致辞中指出，2023年6月，南太湖新区与国晟完成签约。目前南太湖新区新能源锂电池产业已经成功入选浙江省新兴产业集群，在此基础上，南太湖新区按照应用一批、研发一批、储备一批产业发展思路，积极战略布局储能电池领域。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教在致辞中表示，相信未来在家庭储能、工商业储能、新能源汽车等多个细分领域，钠电池将成为锂电池技术路线的有力补充。同时，当下钠电池的产业化发展还面临着诸多挑战，这就需要各方围绕相关难点和问题来协同创新，共同推动钠电池产业向生态化、向更高水平发展。“目前钠电池率先量产并真正投入商业化市场应用的品牌和订单还比较少，而国晟钠电池在中石油大港油田的兆瓦时级应用，是全行业的重大突破。”于清教说。

活动上，中国科学技术大学学术分委员会主任、欧盟科学院院士孙金华就如何保障电化学储能电站安全话题提出“三道防线”的技术路线，即本体安全-过程安全-消防安全。由于钠离子电池在资源、理论上更安全等方面的系列优势，我国相关部委发布了一系列的政策来支持钠电池的发展。如何更好地发挥其安全优势、成本优势，进一步提升能量密度和循环寿命，将是钠离子电池发展的关键研发方向。

全球绿色发展联盟会长张晓枫线上出席活动指出，应对能源转型挑战，需要创新的科学技术解决方案、绿色金融及相关政策支撑。在全球市场体量庞大的电力储能市场，钠离子电池由于其突出的安全性、经济性和长寿命循环等优势，成为传统锂电池、铅电池之外的新选择之一。

长寿命、低成本、高转换效率、高安全是电池规模化应用的必要条件。中国电工技术学会储能标委会秘书长李建林指出，电化学储能是发展最快、相对成熟的储能技术，尤其是磷酸铁锂电池，其技术经济性已经具备商业化拐点。储能行业健康稳定发展，离不开需求方、供应方、规则制定方、规则执行方通力合作。要密切关注钠电等新体系电池，加大示范工程推进力度。

湖州国晟是一家专注于以钠离子电池科技为基础的储能电池、储能系统及电池正负极材料等方向的高新技术企业。“我们不仅仅是电池制造商，更是储能安全的保障者。”湖州国晟新能源科技有限公司董事长总经理李昕表示，公司深刻理解储能安全在推动能源转型中的重要性。电池技术在储能系统中的应用不仅关系到客户的应用价值，更关系到能源领域的可持续发展和社会公共安全。因此，公司不仅在技术研发上进行持续的投入，更注重从系统角度出发，全面提升储能系统的整体安全。

发布会上，湖州国晟新能源科技有限公司销售副总周鹏对“湖州国晟钠电1号”产品进行了详细的介绍：“湖州国晟已批量推出动力型和能量型两个系列的多款钠离子圆柱电芯产品；小批量研制成功钠离子软包电芯和钠离子方形电芯。同时发布了从低压叠塔家庭储能系统、高压户储系统、工商业储能系统到大型储能集装箱在内的储能系统系列。截至目前，公司已初步具备1GWh全球钠电池储能系统交付能力。”

“湖州国晟钠电1号”产品发布仪式

在随后的发布仪式环节中，多位嘉宾共同发布了“湖州国晟钠电1号”产品。

在现场的签约仪式上，湖州国晟新能源科技有限公司分别与北京稀旺投资管理有限公司、河南金艺科技有限公司、海南耀光新能源科技有限公司签署了合作协议。

“双碳目标下储能技术创新发展”研讨

在以“双碳目标下储能技术创新发展”为主题的对话环节中，李建林、于清教、湖州国晟新能源科技有限公司副总经理狄侃生、IEEE PES国际电气委员会储能专委会市场与规划分委会常务理事长李艳、北京工业大学副教授郭现伟等论坛嘉宾和主持人吴辉一起从下游储能电站的需求、电池产业投资、多种储能技术路线和储能材料技术等方向，讲述了对钠离子电池新型电池科技的认知。

李昕表示，未来国晟新能源还将继续加大研发投入，强化科技创新，掌握更多自主知识产权，在钠离子电池及储能系统的安全性、经济性等方面继续突破，积极推动钠离子电池标准体系建设，聚合上下游合作伙伴培育钠离子电池产业生态，持续拓展更多应用场景。

(责编：曹淼、李源)

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