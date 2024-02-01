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如何加力提效用好1万亿元国债（政策问答·2024年中国经济这么干）

本报记者 曲哲涵 刘志强
2024年02月01日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　2023年第四季度，中央财政增发1万亿元国债，于两年内分批安排使用，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。1万亿元国债资金覆盖哪些领域？如何强化资金监管、提高政府投资效益？

　　“本次增发国债将采取公开发行方式发行，和已经确定的年度国债发行进行统筹安排。”财政部相关负责人说，增发的1万亿元国债资金全部通过转移支付安排给地方使用，还本付息由中央承担。

　　2023年12月，财政部分两批共下发8025亿元增发国债资金预算，主要用于支持京津冀等12个省市灾后恢复重建项目；支持1336个县新建、改造提升高标准农田以及修复灾毁农田共5400万亩；支持30个省份45个气象基础设施项目建设；支持海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程等。

　　“在项目选择上优先支持‘十四五’规划、国务院以及国务院有关部门批复的重点专项规划和区域规划，以及地方重点规划中明确的项目。”国家发展改革委固定资产投资司司长罗国三表示，要严格落实“资金和要素跟着项目走”的原则，资金需求与建设进度要相匹配，防止资金闲置、沉淀，确保资金拨付到位后能够尽快投入使用。

　　加强国债资金监管，对于保障资金的使用效益至关重要。财政部预算司司长王建凡表示，财政系统将充分利用预算管理一体化等系统，对增发国债资金的分配下达、拨付、使用等各个环节实施全流程跟踪监控。“对虚报冒领、骗取套取财政资金，违规搞楼堂馆所、形象工程和政绩工程建设以及新增地方政府隐性债务等行为，从严从重查处问责。”王建凡说。

　　发挥好政府投资的带动放大效应，有利于稳预期、稳增长、稳就业。“增发1万亿元国债资金全部投入使用以后，将积极带动国内需求，巩固和增强经济回升向好态势。”财政部相关负责人说。

　　国家发展改革委有关负责人表示，下一步将会同有关部门督促各地高质量推进项目建设，加快资金拨付使用，尽快形成实物工作量。加强项目监管，着力把项目建设成为民心工程、优质工程、廉洁工程，充分发挥对灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力的积极作用。

　　《 人民日报 》（ 2024年02月01日 02 版）

(责编：袁勃、白宇)
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