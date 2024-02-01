原标题：如何避免食物浪费？天猫超市联合多方探索线上超市余量食物共享模式

超市，无论线上还是线下，每天都有一定量的食物面临被替换下架。它们可能是没来得及卖出去的“当日鲜”蔬果，也可能是外包装破损但内包装完好的食物，还可能是临近保质期后半程的食品，这些食品虽然不适合售卖，但大部分都可以食用。

2021年，《反食品浪费法》颁布实施，减少食物浪费和余量食物捐赠越来越受到公众的广泛关注。国家发改委、市场监管总局等四部委联合发布的《反食品浪费工作方案》中，特别提出要促进食品合理利用，强调“建立食品捐赠需求对接机制，引导食品生产经营者等主体，在保证食品安全的前提下向有关社会组织、福利机构、救助机构等组织或者个人捐赠食品”，对反食品浪费工作提出了明确要求。

在此背景下，近日，在中国连锁经营协会指导下，天猫超市联合阿里巴巴公益、绿洲盛食社等机构，推出“可食续·食无忧”计划，以天猫超市自有品牌“喵满分”先行，捐赠该品牌符合要求的余量食品，共享给有需要的人群，未来将带动更多生态伙伴加入，为行业探索减少食物浪费的公益性解决方案。

余量食物捐赠不是想捐就能捐，涉及到食品安全，需要有一整套系统规范的捐赠流程。

据天猫超市“喵满分”负责人应鑫达介绍，和线下超市、餐饮品牌不同，喵满分捐赠的余量食物优先考虑符合食品安全标准的常温储存的预包装食品，主要涉及粮油米面、零食、健康、速食等品类。同时，项目引入了专业机构和有经验的社会公益组织，采纳“捐赠企业→公益机构→受益人”的捐赠模式，并严格建立了从捐赠食物识别、交接、运输、分发到签收的完善流程和管理规范。

为保障食品安全，项目在出货、提货、分发环节，共设立三条“防线”：“喵满分”将余量食物进行识别盘查和记录，对食品安全进行检查后，由公益机构（绿洲盛食社等）授权提货人交接，再次对食品安全进行核查，授权提货人将余量食物分发给机构，机构会再次对食品安全进行复核，并最终将余量食物分发出去。

作为天猫超市旗下自有品牌，“喵满分”本身就对食品安全有着严格规范。2023年开始，“喵满分”积极参与浙江省“GM2D网购平台码”试点工作，通过一批一码，实现商品从农田到餐桌全生命周期信息追溯管理，已累计完成批次码赋码 6万余个，进一步保障食品安全。

浙江省市场监督管理局食品流通安全监督管理处二级调研员蔡志良在该计划发布会上表示，天猫超市对于食品安全工作，从组织制度到运行，都有严格规范，“可食续·食无忧”计划与国家反食品浪费工作目标、与市场监管部门推动全社会树立反食品浪费理念完全相符。“我们对项目的落地有很高的期待，也期待有更多像天猫超市这样有担当的企业，开展食品资源优化配置和高效利用的创新探索。”

据悉，到今年3月底，项目将完成近38吨“喵满分”品牌余量食物的捐赠，预计帮助全国10个以上省份、15个以上城市的需求群体改善饮食条件，通过资源有效配置减少碳排放1.25万吨，后续将周期性开展余量食物捐赠。

在跑通“喵满分”品牌商品的捐赠分发模式后，下一步，项目将扩大范围，带动更多天猫超市的食品品牌加入捐赠网络。中国连锁经营协会副会长郭玉金表示，该计划的落地有利于为零售行业探索和提供一个减少食物浪费的公益性解决方案，有望带动更多品牌商家参与，号召更多公众践行绿色低碳的生活方式。（李敏）

(责编：曹淼、李源)

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